Los estadios del Arsenal y el Brentford acogerán la fase final de la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA™

La edición inaugural de la competición coronará al primer campeón intercontinental de clubes femenino

Las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final se disputarán en Londres entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026

El próximo domingo 14 de diciembre, el Wuhan Jiangda y el AS FAR se enfrentarán en Marruecos por el último billete para una cita en la que ya esperan Arsenal, Gotham FC y Corinthians

Los estadios del Arsenal y del Brentford serán el escenario de un acontecimiento histórico en el fútbol femenino de clubes. Entre el miércoles 28 de enero y el domingo 1 de febrero del año que viene, estos dos emblemáticos recintos londinenses albergarán los partidos decisivos de la edición inaugural de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™.

Por primera vez, los campeones de cada continente se medirán en una nueva competición en la que cada encuentro es vital para alcanzar la gloria. Londres será testigo de cuatro partidos sobresalientes —las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final—, en los que los contendientes pugnarán por la hegemonía intercontinental, pero solo uno se coronará campeón del mundo de clubes.

"Londres se ha erigido en uno de los principales núcleos del fútbol femenino. El fervor incondicional de su afición, la notable inversión en este deporte y el destacado éxito de la selección inglesa han propiciado un entorno en el que el fútbol femenino está creciendo con más fuerza que nunca —afirmó Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA—. Que esta dinámica ciudad albergue la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA da buena muestra del excepcional prestigio que tiene en el mundo del fútbol femenino. Nos entusiasma presentar esta revolucionaria competición de clubes en dos estadios magníficos. Estoy deseando ver qué equipo hace historia y se convierte en el primer campeón del mundo el año que viene".

Los dos recintos elegidos para albergar la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ disponen de instalaciones de última generación. Ambos brindarán el escenario ideal para los cuatro partidos en los que cuatro de los mejores clubes del planeta competirán y servirán de inspiración a todos los espectadores, en una cita que mostrará al mundo la fuerza del fútbol femenino.

El estadio del Brentford es un moderno recinto ubicado en el oeste de Londres. En él se disputarán las dos semifinales el miércoles 28 de enero, lo que permitirá a la afición disfrutar de dos encuentros de altos vuelos en los que habrá en juego un puesto en la final.

"Este torneo es una ocasión fantástica para ver a equipos femeninos de máxima categoría —manifestó Jon Varney, director general del Brentford—. Será un placer albergar las semifinales en nuestro estadio. Nos sentimos muy orgullosos de haber recibido la visita de la selección inglesa femenina y de haber sido anfitriones de partidos de la Eurocopa femenina en años anteriores. Confiamos en que organizar más partidos internacionales en Brentford nos ayudará a motivar a las nuevas generaciones de jugadoras, al tiempo que prolongamos nuestro apoyo al desarrollo de este deporte en el ámbito local y general".

Posteriormente, el domingo 1 de febrero, el estadio del Arsenal, en el que los equipos masculino y femenino del club londinense juegan sus partidos como local, será el escenario de la final y del partido por el tercer puesto.

"Nos entusiasma que el partido por el tercer puesto y la final se disputen en nuestro estadio, pues seguimos liderando e impulsando el crecimiento del fútbol femenino con la ayuda de nuestra afición —añadió Richard Garlick, director general del Arsenal—. Estamos deseando celebrar un acontecimiento inolvidable para la gente del norte de Londres y para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Tras nuestro histórico triunfo en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA en mayo, nos llena de orgullo que nuestro equipo participe en la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA".

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™ congrega a los seis campeones continentales actuales, en una emocionante competición que proclamará al mejor club del mundo. El Arsenal inglés, que ganó la Liga de Campeones Femenina de la UEFA; el Gotham FC estadounidense, campeón de la Concacaf; y el Corinthians brasileño, campeón de la CONMEBOL, esperan en la fase final al ganador de la segunda ronda (más detalles, al final del texto).

La Copa de Campeones Femenina de la FIFA™, un acontecimiento de máxima categoría que hunde sus raíces en la pasión local por este deporte, sienta los cimientos del fútbol femenino y pone el foco en el fútbol de clubes. La competición, aprobada por el Consejo de la FIFA en mayo de 2024, se celebrará los años en los que no se dispute la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA™, y refleja el compromiso permanente de la FIFA por ampliar las oportunidades para el fútbol femenino de clubes y aumentar la visibilidad de la siguiente generación de mujeres deportistas en todo el mundo.

Los aficionados que deseen formar parte de este torneo histórico ya pueden manifestar su interés en FIFA.com/tickets. Segunda ronda

Pero, antes de que la competición desembarque en Londres, el Estadio Municipal de Berrechid (Marruecos) acogerá la segunda ronda del torneo el domingo 14 de diciembre. El Wuhan Jiangda chino, que derrotó al Auckland United neozelandés en el primer partido del torneo, se enfrentará al AS FAR marroquí, que conquistó la Liga de Campeones Femenina de la CAF en 2025. El ganador de este duelo se medirá al Arsenal en la segunda semifinal.