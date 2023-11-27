Vivir en primera fila la magia del Mundial

50 invitados muy especiales de la Genuine Foundation disfrutaron de la victoria por 7-1 de Alemania sobre Curasao en el Estadio Houston

Muchos de ellos asistieron por primera vez a un partido del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está sentando nuevas bases en materia de inclusión y accesibilidad

El domingo 14 de junio, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, unos invitados muy especiales disfrutaron en primera fila de la victoria por 7-1 de Alemania sobre Curasao en el Estadio Houston. Gracias a la invitación de la Federación Alemana de Fútbol, 50 deportistas de la Genuine Foundation y sus representantes vivieron el encuentro en directo.

La cita significó mucho más que un partido de fútbol para todos ellos: tuvieron la ocasión de conocer en primer persona el mayor escenario futbolístico del mundo y, al mismo tiempo, hacerse una idea de cómo será la Genuine Cup.

Esta competición, que se celebrará en Houston del 27 de julio al 1 de agosto, congregará a más de 1000 deportistas con discapacidad intelectual y autismo procedentes de 50 países. Para muchos de los invitados, el viaje a Houston no terminó con el partido de ayer, sino que tendrá continuidad en las próximas semanas.

De espectadores a protagonistas en el terreno de juego

Para Patrick, asistir a un partido del Mundial fue una experiencia inolvidable. El delantero centro del United Genuine Soccer Team, de 26 años, disfrutó de cada minuto de este gran día.

"Me lo pasé muy bien en el estadio y me encantó ver a las aficiones de los dos equipos", afirmó al término del encuentro. Como seguidor habitual de la selección femenina de Estados Unidos, está acostumbrado a ver fútbol de élite, pero aun así le impresionó el ambiente de la Copa Mundial de la FIFA™. Además, ya tiene una favorita al título: Francia.

Eddie, que también juega en el United Genuine Soccer Team, fue otro de los que siguió el partido con entusiasmo. Le fascinaron las dimensiones del estadio y el ambiente que se vivió en las gradas. "Fue asombroso", declaró el joven de 21 años.

El hecho de que la selección de Julian Nagelsmann ganara 7-1 le hizo replantearse sus pronósticos en el torneo, y respondió sin dudar que Alemania ganaría el Mundial. En cualquier caso, más importante aún que el resultado fue la experiencia conjunta que vivió con sus amigos y compañeros.

Por su parte, Cameron, de 20 años, que también juega al fútbol y es seguidor de la selección estadounidense, se centró en lo ocurrido en el terreno de juego: "Me ha gustado ver a los jugadores y celebrar los goles". Como no podía ser de otra manera, su pronóstico es que Estados Unidos será campeona del mundo.

La Copa Mundial de la FIFA™ más inclusiva hasta la fecha

Para Lorna Ortiz, cofundadora de la Genuine Foundation, la jornada en Houston significó mucho más que una visita al estadio. Es consciente desde hace años de la importancia que tiene el fútbol para las personas con discapacidad intelectual y autismo, y vio muchos de los efectos positivos que genera en esta inolvidable experiencia mundialista.

"El fútbol es mucho más que un deporte—aseguró Lorna Ortiz—. Genera confianza, amistades, compañerismo y sentido de pertenencia. Además, brinda a nuestros deportistas la posibilidad de destacar por su capacidad en lugar de por su discapacidad".

El ambiente del estadio también le dejó huella. A pesar de haber asistido a muchos partidos de fútbol, reconoció que fue muy especial vivir el Mundial a través de la mirada de los deportistas de la fundación. La energía que se percibía en las gradas, los aficionados y las emociones que suscita el fútbol convirtieron esta jornada en un día inolvidable para muchos.

La visita a Houston reflejó el esfuerzo realizado para conseguir que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea la más accesible hasta la fecha. Con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas, es también el Mundial más grande de todos los tiempos. El torneo también está sentando nuevas bases en materia de inclusión y accesibilidad, gracias a medidas como las salas sensoriales en todos los estadios, ofertas en lengua de signos, audiodescripción y otros servicios accesibles. "Es fantástico ver con qué fuerza apuesta la FIFA por la accesibilidad", añadió Lorna Ortiz.

Según la cofundadora de Genuine Foundation, la cuestión va mucho más allá de adoptar medidas o proyectos concretos. "El objetivo no es que nuestros jugadores estén en los escenarios más importantes, sino que el mundo los acepte, los elogie y les haga un hueco".

En su opinión, la inclusión debe unir a las personas y brindar la oportunidad de que todas ellas se sientan aceptadas, independientemente de sus condiciones. "Solo hay inclusión cuando todos tienen ese sentimiento de pertenencia —señaló Ortiz—. Puede ser en el terreno de juego, en las gradas o, simplemente, al disfrutar juntos del fútbol".