Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé conquistan los dos máximos galardones individuales de los premios The Best FIFA Football Awards™ de 2025

Aitana Bonmatí, jugadora de la selección española, ha hecho historia al conquistar el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA por tercer año consecutivo. Por su parte, el francés Ousmane Dembélé se llevó el Premio The Best al Jugador de la FIFA en una velada especial celebrada el martes en Doha (Catar).

La mediocampista del Barcelona ha ganado el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA tras otro año soberbio con su club y su selección. Con este galardón se ha convertido en la primera futbolista que se proclama mejor jugadora del mundo por tercera vez consecutiva.

"Me siento extremadamente agradecida y orgullosa por haber conquistado este tercer Premio The Best de la FIFA. Doy las gracias a todas las personas que me han votado, jugadoras, entrenadores y aficionados —ha declarado en un mensaje de vídeo—. Para mí, lo mejor es que me hayan elegido las futbolistas o los entrenadores contra los que juego. Es el mejor reconocimiento que se me puede hacer".

Ousmane Dembélé ha sido una de las grandes estrellas de la temporada para el recuerdo que ha vivido el París-Saint Germain, durante la que el club ha conquistado la Copa de Francia, su 13.er título de la máxima división de liga del país y su primera Liga de Campeones de la UEFA, además de proclamarse subcampeón del Mundial de Clubes FIFA 2025™.

"Antes que nada, quiero agradecer a mis compañeros; queda claro que la dedicación constante siempre da resultados. Este año ha sido increíble, tanto en lo individual como en lo logrado como equipo", manifestó el jugador, de 28 años, tras recibir el premio de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la cena de gala de la FIFA de 2025, celebrada en Doha (Catar). El acto tuvo lugar en vísperas de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025™ entre el París Saint-Germain y el CR Flamengo.

Dembélé continuó: "También quiero agradecer a mi familia, que siempre me ha apoyado; al París-Saint Germain, con el que he vivido una temporada maravillosa; al presidente, a su equipo y a todos los que forman parte del club; a Luís Campos. Señor presidente, extiendo mi agradecimiento por los mensajes de cumpleaños que recibo cada año y que siempre me alegra leer. Espero volver a estar aquí el próximo año".

Tras seguir el mismo proceso de votación que los otros grandes premios individuales, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA se decidieron también con los votos ponderados equitativamente de los aficionados y de los actuales capitanes, capitanas, entrenadores y entrenadoras de las selecciones nacionales, así como de los representantes de los medios de comunicación.

Tras haber dirigido a Inglaterra a la conquista de su segunda Eurocopa Femenina de la UEFA, Sarina Wiegman recibió el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino de 2025.

Wiegman señaló: "Es un momento verdaderamente especial. Es un gran honor para mí, y esto habla del compromiso de los equipos con los que he tenido la fortuna de trabajar; ha sido una travesía extraordinaria. Confío en que lo que hemos construido hasta ahora continúe y siga dando frutos".

Al hablar de la emoción que le produjo el galardón, la entrenadora agregó: "Sentirse honrada refleja lo que significa trabajar en equipo. Sin él, no se llega a ningún lado. Eso es lo que hace especial al deporte: reunir talento y dirigir los esfuerzos colectivos hacia la misma meta. Lo que más me alegra es ver a las jugadoras y al cuerpo técnico alcanzar su mejor nivel y conseguir victorias juntos".

Luis Enrique fue distinguido con el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino de 2025, en reconocimiento a haberse convertido en el genio creador de la temporada estelar del París Saint-Germain.

El Premio The Best a la Guardameta de la FIFA correspondió a Hannah Hampton, la portera del Chelsea que ha conquistado el triplete nacional. Hampton destacó también con la selección de Inglaterra que se proclamó campeona de Europa. Entre sus grandes momentos en la Eurocopa de la UEFA destacan las dos victorias de su equipo en tandas de penal, incluida la que otorgó el triunfo a las suyas en la final, contra España.

Al recoger su galardón, expresó: "Agradezco sinceramente a todas las personas que me brindaron su voto; su apoyo significa muchísimo para mí. (Gracias también) a Sarina (Wiegman) y a Sonia (Bompastor) por su respaldo a lo largo de esta temporada. Hemos alcanzado logros importantes tanto con el club como con la selección, y aún tenemos muchos objetivos por delante".

"También le doy las gracias a los aficionados del club y de la selección por su invaluable apoyo. Escuchamos cómo animan cada partido con orgullo y esa energía es la que nos da la fuerza para buscar la victoria. Gracias de corazón»", concluyó Hampton.

Gianluigi Donnarumma, el portero de la selección de Italia que fichó por el Manchester City a principios de este año, recibió el Premio The Best al Guardameta de la FIFA 2025 por su rendimiento con su antiguo club, el París Saint-Germain, durante el que brindó paradas decisivas en la campaña triunfal del equipo parisino.

"Muchas gracias a todos. Recibir este premio es un gran honor y me llena de alegría. Mi intención es seguir trabajando de la misma manera y alcanzar aún más logros. Agradezco profundamente este reconocimiento que significa mucho para mí", expresó Donnarumma.

La votación para el Premio Marta de la FIFA, otorgado por segundo año, y el Premio Puskás de la FIFA, que distinguen respectivamente a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino se dividió equitativamente entre la afición y un panel de FIFA Legends.

Por un lado, Lizbeth Ovalle recibió el Premio Marta de la FIFA por su espectacular taconazo con el Tigres en un partido de la Liga MX Femenil. Por otro lado, Santiago Montiel consiguió el Premio Puskás de la FIFA por la impresionante chilena desde fuera del área que marcó con Independiente en la Primera División Argentina.

El Premio a la Afición de la FIFA, que se basa exclusivamente en el voto de los usuarios registrados de FIFA.com, se ha concedido a los seguidores del Zakho SC, un club iraquí que ha recibido 2.7 millones de votos, cifra récord hasta la fecha. En mayo de 2025, antes de su partido de liga contra el Al-Hudood SC, los aficionados del Zakho lanzaron miles de peluches al campo como donación para niños de la zona que sufren enfermedades.

El Dr. Andreas Harlass-Neuking recogió el Premio Fair Play de la FIFA, que fue consensuado por un panel de expertos. Antes del partido contra el Magdeburgo, el médico del SSV Jahn Regensburg atendió y salvó la vida de un seguidor local que se había desplomado en la grada.

De nuevo, los aficionados participaron en la votación para elegir los premios The Best al once masculino de la FIFA y The Best al once femenino de la FIFA. La selección partió de una lista de 77 futbolistas por galardón y los votos se ponderaron equitativamente con las de un panel de expertos.

Aitana Bonmatí es una de las seis jugadoras del FC Barcelona que figura en el once ideal del fútbol femenino de la FIFA y Dembélé uno de los cuatro componentes del París Saint-Germain que se incluyen en el masculino.

Premios The Best al once femenino de la FIFA 2025: Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra), Irene Paredes (Barcelona/España), Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra), Ona Batlle (Barcelona/España), Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra), Aitana Bonmatí (Barcelona/España), Clàudia Pina (Barcelona/España), Patri Guijarro (Barcelona/España), Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra), Alexia Putellas (Barcelona/España), Mariona Caldentey (Arsenal/España)

Premios The Best al once masculino de la FIFA 2025: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain, ahora Manchester City/Italia), Achraf Hakimi (París Saint-Germain/Marruecos), Willian Pacho (París Saint-Germain/Ecuador), Virgil van Dijk (Liverpool/Países Bajos), Nuno Mendes (París Saint-Germain/Portugal), Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pedri (Barcelona/España), Vitinha (París Saint-Germain/Portugal), Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra), Lamine Yamal (Barcelona/España), Ousmane Dembélé(París Saint-Germain/Francia)

A continuación figuran los resultados junto con los puntos de cada nominado/a y la lista completa de los votos de capitanes, capitanas, seleccionadores y seleccionadoras nacionales, y representantes de la prensa del mundo entero (los detalles de la votación están disponibles al pulsar el nombre del premio):

