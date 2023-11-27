El aficionado cinco millones asiste a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hace historia en la competición

El aficionado francés Raphaël Noufele establece un nuevo récord, ya que la asistencia total a una Copa Mundial de la FIFA™ supera los cinco millones por primera vez en la historia

Los campeones franceses de la Copa Mundial de la FIFA, Youri Djorkaeff y Blaise Matuidi, le entregan una entrada ceremonial gigante para conmemorar la ocasión

Los 80.663 espectadores que llenaron el Estadio de Nueva York Nueva Jersey en la victoria de Les Bleus contra Suecia en la ronda de 32 hacen historia en el torneo

La asistencia total a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha superado la barrera de los cinco millones, estableciendo un nuevo e increíble récord para esta competición que cuenta con casi 100 años de historia.

El aficionado francés Raphaël Noufele fue el seguidor que estableció esta nueva cifra histórica para la Copa Mundial de la FIFA™ al asistir al partido de octavos de final en el que Francia derrotó a Suecia en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey .

Los campeones de la Copa del Mundo de la FIFA, Blaise Matuidi y Youri Djorkaeff, le entregaron una entrada conmemorativa en reconocimiento al nuevo récord y a su papel en él, antes de la victoria por 3-0 de Les Bleus. A continuación, Noufele recibió de manos del seleccionador Didier Deschamps la camiseta de Désiré Doué, actual integrante de la plantilla.

"Es increíble. Todavía no me lo creo. Cuando llegue a casa esta noche me sentaré a reflexionar, pero ha sido impresionante, ha sido increíble", afirmó el jugador de 25 años, que creció entre París (Francia) y Nueva York (Estados Unidos).

"Quiero decir que este torneo es muy popular. Eso significa que a todo el mundo le encanta. Creo que en el futuro lo será aún más, sin duda. Espero que pronto lleguemos a los 10 millones".

Noufele, cuyo primer recuerdo de un Mundial de la FIFA fue el de sí mismo llorando tras la derrota de Francia en la final de Alemania 2006, asistió a partidos de la edición celebrada en Catar hace cuatro años. También había estado anteriormente en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey cuando Francia derrotó a Senegal en la fase de grupos.

En su segunda visita, presenció otra victoria de la selecciona campeona del mundo en 1998 y 2018, formando parte de una asistencia de 80.663 espectadores que llevó la afluencia de público de la Copa Mundial de la FIFA a niveles sin precedentes.

"El ambiente es increíble, se nota por todas las ciudades de Estados Unidos. Ya sabes, esto es la Copa Mundial de la FIFA y nos encanta", afirmó Matuidi, uno de los campeones con Francia en 2018, que ahora vive en Estados Unidos.