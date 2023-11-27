Las estrellas Shakira y Burna Boy presentarán Dai Dai en un estreno exclusivo durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México

Shakira y Burna Boy interpretarán Dai Dai por primera vez en la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en Ciudad de México

El evento incluirá la participación de otros artistas invitados, entre ellos, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla

Esta presentación marcará el inicio de un torneo que reunirá a miles de millones de aficionados en torno al deporte más popular del mundo

A siete días del silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA refuerza la alineación de la ceremonia inaugural del jueves 11 de junio en Ciudad de México, en la que Shakira y Burna Boy presentarán por primera vez Dai Dai, una de las canciones del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en apoyo al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. La esperada actuación servirá como antesala de un inolvidable torneo que promete unir a millones de aficionados de todo el mundo en torno al futbol, la música y la cultura.

La ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México comenzará una hora y media antes del inicio del partido. De acuerdo con la información ya compartida, el espectáculo reunirá a algunos de los talentos más influyentes de la música internacional, entre ellos, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla, que darán vida al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para que puedan formar parte de esta experiencia en vivo, se recomienda a los aficionados que lleguen temprano, ya que la ceremonia inaugural dará comienzo a las 11:30 a.m., hora local. Las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán cuatro horas antes del inicio del partido y ofrecerán diversas experiencias, como activaciones exclusivas, recompensas y entretenimiento previo al partido.

Al ser México el país que abrirá oficialmente el Mundial, esta ceremonia de inauguración será la primera de las tres programadas, a la que seguirán las de Canadá y Estados Unidos. En los próximos días se confirmarán más artistas.

Dai Dai figura como canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que a su vez apoya al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación, iniciativa que busca recaudar 100 millones de USD al término del torneo, a fin de proporcionar a niñas y niños de todo el mundo acceso al futbol y a una educación de calidad. El domingo 19 de julio, Shakira también será una de las figuras principales del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En función de la disponibilidad, los boletos para los partidos y los paquetes de hospitality del torneo se pueden obtener en FIFA.com/tickets. La FIFA recuerda a los aficionados que FIFA.com/tickets es la página oficial y recomendada para comprar los boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, recomienda al público a consultarla periódicamente para enterarse de qué boletos se ponen a la venta. Para los titulares de boletos que cumplan los requisitos, también estará disponible el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA, que se encuentra en FIFA.com/tickets.