Sanciones por infracción de las normas relativas a la injerencia de terceros y a los derechos de terceros

El club holandés FC Twente fue sancionado con una multa de 185 000 CHF, una advertencia y una reprensión por violar los arts. 18bis (ed. 2012), 18ter apdo.5 así como el anexo 3 del reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado contratos que permitían a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, de no haber cargado los contratos de derechos de terceros en la biblioteca del ITMS, de haber infringido las normas de confidencialidad y de no haber declarado la información obligatoria en el ITMS.