Fédération Internationale de Football Association

martes 29 marzo 2016
Sanciones por infracción de las normas relativas a la injerencia de terceros y a los derechos de terceros

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a varios clubes por haber infringido las normas relacionadas con la influencia de terceros y la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros.

La prohibición de la influencia de terceros, que establece el art. 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores ("el reglamento"), entró en vigor el 1 de enero de 2008, mientras que las enmiendas al art. 18bis y la prohibición de los derechos, se aplica desde el 1 de mayo de 2015.

Los casos investigados han sido los siguientes:

  • El Santos Futebol Clube de Brasil fue sancionado con una multa de 75 000 CHF, una advertencia y una reprensión por violar el art. 18bis (ed. 2008), así como el anexo 3 del reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado contratos que permitían a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, no haber declarado la información obligatoria en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS) y no haber colaborado en la investigación de FIFA TMS.

  • El Sevilla FC de España fue sancionado con una multa de 55 000 CHF, una advertencia por violar el art. 18bis (ed. 2012), así como el anexo 3 del reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado contratos que permitían a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, así como de no haber declarado la información obligatoria en el ITMS.

  • Al club belga K. Sint-Truidense V.V. se le impuso una multa de 60 000 CHF, una advertencia y una reprensión por violar el art. 18bis, apdo. 1 (ed. 2015) del reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado contratos que permitían a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, así como de haber firmado un contrato de derechos de terceros en relación con el futuro traspaso de un jugador.

  • El club holandés FC Twente fue sancionado con una multa de 185 000 CHF, una advertencia y una reprensión por violar los arts. 18bis (ed. 2012), 18ter apdo.5 así como el anexo 3 del reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado contratos que permitían a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, de no haber cargado los contratos de derechos de terceros en la biblioteca del ITMS, de haber infringido las normas de confidencialidad y de no haber declarado la información obligatoria en el ITMS.

Se ha notificado a las partes las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

