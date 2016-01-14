Sancionados Atlético de Madrid y Real Madrid por traspasos internacionales de menores

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a los clubes españoles Atlético de Madrid y Real Madrid por haber infringido la normativa vigente sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años.

Se ha constatado que ambos clubes violaron varias disposiciones relativas a los fichajes y el primer registro de futbolistas menores de edad extranjeros, así como otras concernientes a la inscripción y participación de jugadores en determinadas competiciones.

A consecuencia de la infracción de los arts. 5, 9, 19 y 19bis, así como de los anexos 2 y 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en adelante, "el reglamento"), a ambos clubes se les prohibirá dar de alta a ningún futbolista nacional o extranjero durante los próximos dos periodos de contratación íntegros. Esta prohibición, que no afecta en modo alguno al actual mercado, dado que este se abrió antes de haberse notificado la presente decisión, será de aplicación a ambos clubes en su conjunto —a excepción de las secciones femeninas y los equipos de fútbol sala y fútbol playa—, y no incluye la venta de futbolistas.

Asimismo, los dos clubes han sido multados: el Atlético de Madrid deberá abonar 900.000 CHF y el Real Madrid, 360.000 CHF. Además, han recibido un apercibimiento y se les ha concedido un plazo de 90 días para regularizar la situación de todos los menores afectados.

Las decisiones, notificadas el jueves 14 de enero a las partes, se fundamentaron en elementos específicos en cada uno de los casos. Además, son consecuencia de las investigaciones iniciales emprendidas por FIFA Transfer Matching System GmbH (FIFA TMS), que la Comisión Disciplinaria de la FIFA prosiguió como parte de los procedimientos disciplinarios. La investigación se ha centrado en futbolistas menores presentes en diferentes competiciones en las que los clubes mencionados han tomado parte durante el periodo comprendido entre 2007 y 2014 en el caso del Club Atlético de Madrid, y del 2005 al 2014 en el del Real Madrid CF.

La FIFA pone todo su empeño en la protección de los derechos de los y las futbolistas menores de edad, ya sean amateurs o profesionales. Para ello, aplica la normativa pertinente que prohíbe los traspasos internacionales de menores o su primera alta en un país distinto al propio, excepto si se cumplen una serie de circunstancias (v. art. 19 del reglamento) que la correspondiente subcomisión creada por la Comisión del Estatuto del Jugador deberá aprobar. Las disposiciones relativas a la protección de menores deben aplicarse de manera inflexible, y dicho proceder ha sido confirmado en varias ocasiones por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Permitir excepciones distintas a las estrictamente contempladas en el reglamento inevitablemente daría lugar a casos no respetuosos con el espíritu de la ley.