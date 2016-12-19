Sancionadas varias federaciones miembro por incidentes en clasificatorios mundialistas y amistosos

La FIFA ha confirmado este 19 de diciembre diversas sanciones impuestas a varias federaciones miembro por incidentes ocurridos en partidos amistosos y de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Se ha impuesto a Inglaterra una multa de 45.000 CHF por varios incidentes acaecidos en el marco del encuentro Inglaterra-Escocia, entre otros, la exhibición por parte de la federación anfitriona, la selección y espectadores ingleses de símbolos de contenido político; además de varios casos de conducta antideportiva por parte de los espectadores. Como federación visitante, a Escocia se le ha impuesto una multa de 20.000 CHF por exhibir el mismo símbolo político y debido a la conducta incorrecta de sus seguidores.

Además, se han impuesto a Gales y a Irlanda del Norte multas de 20.000 CHF y de 15.000 CHF, respectivamente, por varios incidentes, incluida la exhibición de símbolos políticos durante los partidos Gales-Serbia e Irlanda del Norte-Azerbaiyán.

Asimismo, se ha impuesto una multa de 5.000 CHF a la República de Irlanda por exhibir un símbolo político durante el partido amistoso República de Irlanda-Suiza.

La Comisión Disciplinaria emitió sus veredictos tras analizar las circunstancias específicas de cada expediente. "Con estos veredictos, no pretendemos juzgar o cuestionar determinadas conmemoraciones, cuyo significado respetamos plenamente en los países respectivos, cada uno de ellos con su propia historia y pasado. No obstante, teniendo en cuenta que la aplicación de las normas debe ser neutral y justa para todas las 211 federaciones miembro de la FIFA, está estrictamente prohibida la exhibición, entre otros, de cualquier tipo de símbolos políticos o religiosos. En los estadios y los terrenos de juego sólo hay cabida para el deporte, y nada más", declaró Claudio Sulser, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Por otra parte, en procedimientos que guardan relación con aficiones que mostraron una conducta discriminatoria y antideportiva, la Comisión Disciplinaria ha impuesto las siguientes sanciones:

Chile ha sido sancionado con una multa de 30.000 CHF y la prohibición de disputar dos partidos oficiales en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Chile cumplirá su sentencia con ocasión de los encuentros clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2018™ contra Paraguay y Ecuador. El procedimiento abierto hace referencia a los cantos homófobos de la hinchada local, que ya venían precedidos de sanciones por incidentes similares ocurridos en el marco de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Rumanía ha sido sancionada con una multa de 95.000 CHF y la prohibición de disputar sus próximos dos partidos en la Arena Națională de Bucarest por varios incidentes ocurridos en el encuentro Rumanía-Polonia. El primer partido de suspensión será el próximo clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018, que deberá enfrentar a Rumanía y Dinamarca, mientras que la disputa del segundo partido en este recinto está sujeta a un periodo de suspensión condicional de dos años, de conformidad con el art. 33 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

Honduras ha sido sancionado con una multa de 40.000 CHF y la prohibición de disputar un partido en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula por varios incidentes acaecidos en el encuentro Honduras-Panamá. La suspensión se cumplirá en el próximo clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 contra Costa Rica.

Grecia ha sido sancionada con una multa de 80.000 CHF por varios incidentes ocurridos en el partido Grecia-Bosnia y Herzegovina, incluida la exhibición de pancartas políticas por parte de los aficionados, y Ucrania ha sido sancionada con una multa de 60.000 CHF por cantos discriminatorios de sus hinchas durante el partido amistoso Ucrania-Serbia.

Además, se han impuestos multas a Polonia (35.000 CHF), Argentina (30.000 CHF), Bosnia y Herzegovina (25.000 CHF), Colombia (25.000 CHF), Panamá (25.000 CHF), México (20.000 CHF) y Venezuela (20.000 CHF) por varios incidentes de conducta antideportiva por parte de sus aficiones, que incluyen cantos homófobos en algunos casos. Está en curso otro procedimiento contra México.

Por último, la Federación de Fútbol de la Islas Salomón ha sido sancionada por alinear en un partido amistoso contra Tahití el 7 de noviembre de 2016 a un jugador que no cumplía los criterios de convocatoria. Se declaró ganadora a la selección tahitiana por 3 a 0 y, además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a la federación salomonense con una multa de 6.000 CHF por violación del art. 55, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF) y del art. 8 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. La federación salomonense alineó al jugador Henry Luito’o Samuel Fa’arodo, quien no cumplió así la suspensión automática por un partido, establecida tras haber recibido dos amonestaciones en dos partidos (v. art. 17, apdo. 3 del CDF).

Para más información sobre los casos, consulte el resumen disciplinario de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ publicado en FIFA.com.