El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA recompensará a más clubes que nunca

Por primera vez, el programa ayudará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 26™

Se repartirán 355 millones de USD, lo que supone un aumento de casi el 70 % respecto a la edición anterior

El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA se incluye en el renovado memorando de acuerdo firmado por la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos

La nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA repartirá los beneficios de la Copa Mundial de la FIFA™, la competición de fútbol masculino más emblemática de la entidad, entre más clubes que nunca.

De conformidad con la renovación del memorando de acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos en marzo de 2023, todos los clubes que cedan a sus jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 26™ percibirán una parte de los 355 millones de USD de presupuesto.

Por primera vez desde su creación, los principios de distribución del Programa de Ayudas a Clubes se han ajustado para que todos los clubes cuyos jugadores disputen la fase preliminar o final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ reciban una parte del fondo de solidaridad. A raíz de este nuevo enfoque, todas las entidades que cedan jugadores para partidos de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA 26™ recibirán una compensación directa, con independencia de si el futbolista participa en la fase final. Se trata de una medida que aumenta la solidaridad y está destinada a proporcionar una redistribución de fondos más justa e inclusiva entre clubes de todo el mundo.

"La nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo —manifestó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Se repartirán 355 millones de USD a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores. De este modo, reforzamos nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes Europeos y clubes de todo el mundo. Todos esperamos asistir el año que viene a una edición histórica e inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA".

"Es un placer para la ECA haber colaborado con la FIFA para apoyar la elaboración del innovador Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA —declaró por su parte el presidente de la ECA, Nasser Al-Khelaïfi—. Así se garantizará que más clubes de todo el mundo perciban una recompensa por ceder a sus jugadores. Además, pone de manifiesto cómo apoya el memorando de acuerdo entre la ECA y la FIFA el crecimiento actual del fútbol de clubes en todo el mundo".

"Los clubes desempeñan una función fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, y esta iniciativa reconoce todos los elementos de esta función: desde la formación de jugadores a edades tempranas hasta su cesión para disputar los partidos más importantes. Esperamos seguir colaborando estrechamente con la FIFA y la comunidad del fútbol mundial para continuar impulsando el crecimiento y el desarrollo del fútbol internacional".

Más adelante se publicarán detalles adicionales sobre el modelo de distribución del Programa de Ayudas a Clubes, incluido el proceso de inscripción para los clubes.