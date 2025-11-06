Ya está abierta la fase de votación para los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025

Los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025 rendirán homenaje a las grandes figuras del fútbol

Se someterán a votación los premios a mejor jugador, jugadora, guardameta de fútbol masculino y femenino, y entrenador de fútbol masculino y femenino

La votación de las listas de nominados, que se llevará a cabo mediante una aplicación específica, comienza hoy y finaliza el 28 de noviembre a las 23:59 CET

Consulten la página FIFA.com/The-Best-FIFA-Football-Awards-2025 para obtener toda la información al respecto

Tras otro año repleto de jugadas y momentos memorables, la FIFA solicita a la comunidad mundial del fútbol su ayuda para elegir a los galardonados a los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025 de entre todas las estrellas del deporte rey.

El rotundo éxito del nuevo Mundial de Clubes FIFA™, celebrado en junio y julio, ha sido lo más destacado del año. La competición, en la que 32 de los mejores equipos del planeta se dieron cita en Estados Unidos por primera vez, contó con la asistencia de 2.5 millones de personas y con miles de millones de seguidores en todo el mundo.

Los jugadores, jugadoras y técnicos han llevado al deporte rey a nuevas cotas y han maravillado a los miles de millones de aficionados de todo el mundo que han disfrutado de estas competiciones. La décima edición de los premios The Best FIFA Football Awards™ homenajeará a las más grandes figuras del fútbol, de manera individual y en grupo.

Obtén más información sobre los premios The Best FIFA Football Awards™ 2025, incluido el sistema de votación, en FIFA.com

A partir de hoy, se invita a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres personas candidatas en las tres categorías de fútbol femenino. Asimismo, los entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tienen la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino. Los miembros de la prensa (en concreto, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino) y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto.

Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que lo integren (es decir, los votos de los entrenadores, de los capitanes, de los periodistas especializados y de los aficionados representarán respectivamente un 25 % del total, independientemente del número de votantes en cada uno).

Al igual que en ediciones anteriores, se utilizará una aplicación de votación específica para The Best FIFA Football Awards™ 2025. La votación comienza hoy, 6 de noviembre, y finalizará a las 23:59 CET del 28 de noviembre.

Listas de personas nominadas

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA - Sandy Baltimore, Francia y Chelsea - Nathalie Björn, Suecia y Chelsea - Aitana Bonmatí, España y Barcelona - Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea - Mariona Caldentey, España y Arsenal - Temwa Chawinga, Malaui y Kansas City Current - Kadidiatou Diani, Francia y Olympique de Lyon - Melchie Dumornay, Haití y Olympique de Lyon - Patri Guijarro, España y Barcelona - Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique de Lyon - Lauren James, Inglaterra y Chelsea - Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal - Ewa Pajor, Polonia y Barcelona - Clàudia Pina, España y Barcelona - Alexia Putellas, España y Barcelona - Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal - Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA - Ousmane Dembélé, Francia y París Saint-Germain - Achraf Hakimi, Marruecos y París Saint-Germain - Harry Kane, Inglaterra y Bayern de Múnich - Kylian Mbappé, Francia y Real Madrid - Nuno Mendes, Portugal y París Saint-Germain - Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea - Pedri, España y Barcelona - Raphinha, Brasil y Barcelona - Mohamed Salah, Egipto y Liverpool - Vitinha, Portugal y París Saint-Germain - Lamine Yamal, España y Barcelona

Personas nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino - Sonia Bompastor, Chelsea - Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais - Seb Hines, Orlando Pride - Renée Slegers, Arsenal - Sarina Wiegman, Inglaterra Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino - Javier Aguirre, México - Mikel Arteta, Arsenal - Luis Enrique, Paris Saint-Germain - Hansi Flick, Barcelona - Enzo Maresca, Chelsea - Roberto Martínez, Portugal - Arne Slot, Liverpool

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA - Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham - Cata Coll, España y Barcelona - Christiane Endler, Chile y Olympique de Lyon - Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea - Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride - Chiamaka Nnadozie, Nigeria y París FC/Brighton & Hove Albion - Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA - Alisson Becker, Brasil y Liverpool FC - Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid - Gianluigi Donnarumma, Italia y París Saint-Germain/Manchester City - Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa - Manuel Neuer, Alemania y Bayern de Múnich - David Raya, España y Arsenal - Yann Sommer, Suiza e Internazionale Milano - Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona

Nominados al Premio a la Afición de la FIFA - Alejandro Ciganotto (ARG) - Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo) - Aficionados del Zakho (IRQ)