Nueve personas sancionadas por amaño de partidos

De conformidad con el art. 69, apdo. 1 (Influir ilícitamente en el resultado de un partido) del Código Disciplinario de la FIFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha declarado culpables a nueve personas —ocho jugadores y exjugadores, así como un agente de futbolistas— de haber sido involucrados en amaño de partidos.

La comisión decidió inhabilitar de por vida a las siguientes personas para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole) en los ámbitos nacional e internacional:

Sr. Karlon Murray (Trinidad y Tobago)

Sr. Keyeno Thomas (Trinidad y Tobago)

Sr. Hellings Mwakasungula (Malaui)

Sr. Ibrahim Kargbo (Sierra Leona)

Sr. Kudzanai Shaba (Zimbabue)

Sr. Séïdath Tchomogo (Benín)

Sr. Leonel Duarte (Cuba)

Sr. Mohammad Salim Israfeel Kohistani (Afganistán)

Además, la comisión decidió inhabilitar al Sr. George Owino Audi para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra índole) en los ámbitos nacional e internacional durante diez (10) años. Asimismo, se le ha impuesto una multa de 15 000 CHF.

La instrucción relativa a los procedimientos de las personas citadas se abrió sobre la base de una exhaustiva investigación de varios partidos internacionales que el Sr. Wilson Raj Perumal intentó amañar para favorecer ciertas apuestas. Durante varios años, el Departamento de Integridad de la FIFA llevó a cabo esta instrucción de gran envergadura, con la colaboración de las autoridades y las partes interesadas pertinentes.