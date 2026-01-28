La FIFA pone en marcha Canada Celebrates, un programa que rinde homenaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El proyecto acercará la emoción del mayor certamen deportivo del mundo a los canadienses

Más del 75 % de los residentes de Canadá podrá llegar en menos de dos horas en coche a dichas ubicaciones

La afición podrá ver en directo los partidos en cada una de ellas

Hoy la FIFA ha puesto en marcha "Canada Celebrates", un programa pionero que unirá a las distintas comunidades del país entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia.

El programa incluirá una serie de festivales de un día de duración, que serán gratuitas y se celebrarán por todo el país. Los aficionados se podrán reunir en las ubicaciones designadas para ver los partidos en directo y disfrutar de activaciones temáticas, actividades culturales, música y gastronomía, así como compartir momentos de orgullo nacional. En la antesala de la primera Copa Mundial de la FIFA™ que acoge el país —junto a México y Estados Unidos—, se llevará la energía, el orgullo y la pasión inherentes a la competición más allá de las ciudades anfitrionas de Toronto y Vancouver.

"El programa Canada Celebrates se ha concebido para responder a la pasión por el fútbol que recorre el país y llevar la energía y la emoción de la Copa Mundial de la FIFA directamente a las comunidades —afirmó Vittorio Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf—. Como canadiense, he visto de primera mano el sentimiento de orgullo y unidad del que hace gala nuestro país en las competiciones mundiales y sé cómo animan mis compatriotas a su equipo durante los grandes certámenes deportivos internacionales. Organizar la Copa Mundial de la FIFA es una experiencia única en la vida. Se basa en un proyecto que se ha ido construyendo en todo el país desde hace generaciones, y marca el inicio de un nuevo capítulo para el fútbol canadiense".

El próximo 11 de junio, el programa se inaugurará simultáneamente en la Columbia Británica y en Halifax (Nueva Escocia), ubicadas en la costa oeste y la costa este, respectivamente. Contará con un máximo de 40 ubicaciones en todo el país y transformará espacios públicos en puntos de encuentro llenos de vida y emoción. Al mismo tiempo que la selección canadiense brille en los escenarios mundiales, el proyecto encarnará los diversos elementos culturales del país, que reflejarán la diversidad de sus comunidades, historias y tradiciones. La afición podrá ver en directo los partidos en cada una de ellas.

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA™, el programa Canada Celebrates también apoyará la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola. Durante su celebración, mejorará la experiencia de los aficionados, que tendrán la oportunidad de ver el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ en siete ciudades canadienses: Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal, Halifax, Ottawa y Toronto. Si desea consultar las fechas u otra información, visite Cokeurl.com/trophy a partir del jueves 29 de enero.

"La Copa Mundial de la FIFA une a los aficionados a través de momentos de pasión, emoción y conexión sin igual, y es un orgullo para Coca-Cola llevarles esa emoción a casa —afirmó Andy Buckingham, director general de Coca-Cola en Canadá—. Gracias a la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola, creamos experiencias inolvidables para los aficionados canadienses, empezando por la oportunidad única de ver de cerca el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA y compartir las emociones que hacen del fútbol el deporte rey".

Mediante este programa, la FIFA reunirá a la comunidad futbolística canadiense para potenciar el deporte en todo el país. En concreto, los distintos representantes de todo el panorama futbolístico del país se darán cita en las ubicaciones designadas para compartir su pasión por el fútbol y motivar a las próximas generaciones. Entre ellos se incluyen clubes y ligas profesionales como la Major League Soccer (que actualmente cuenta con tres equipos de Canadá), la Premier League canadiense y la Northern Super League; la Federación Canadiense de Fútbol; y los clubes de fútbol base de las provincias y territorios.

En esencia, Canada Celebrates es una experiencia para los aficionados, en la que se resalta que ellos y las comunidades son la base de la Copa Mundial de la FIFA™ y para ello, se crean espacios acogedores en los que la afición se puede reunir, festejar y conectar a través del fútbol. Próximamente se ofrecerá más información al respecto, incluida una lista de las comunidades participantes.