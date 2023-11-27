Louis Vuitton presentará el cofre especial del trofeo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras su designación como proveedor oficial y licenciatario de marca

El cofre del trofeo oficial hará su aparición en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una espectacular presentación en el terreno de juego

Se lanza al mercado una colección exclusiva y de edición limitada de cofres de Louis Vuitton como parte del contrato de licencia de marca

La prolongada colaboración para los cofres del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ empezó en 2010

Louis Vuitton, convertido en proveedor oficial y licenciatario de marca de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presentará el cofre del trofeo oficial, diseñado para transportar y exhibir la estatuilla más emblemática del mundo del deporte.

El cofre, que formará parte del programa oficial de ceremonias, música y entretenimiento, saldrá al terreno de juego de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ acompañado de un embajador de Louis Vuitton y un FIFA Legend. De esta forma, en la final se repetirá un protocolo ya emblemático, que comenzó en 2010. Para la ocasión, Louis Vuitton ha presentado además una colección exclusiva y de edición limitada de estuches.

El cofre del trofeo, una creación de los artesanos de Louis Vuitton en el histórico taller de Asnières-sur-Seine, cerca de París, está recubierto del tejido estampado con el monograma de Louis Vuitton. Los dos paneles frontales llevan una "V" dorada, pintada a mano, que representa las palabras "victoria" y "Vuitton", así como el color del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™. Los acabados del exterior están elaborados en piel y un material que inventó la marca llamado "lozines". El cofre tiene cantoneras protectoras de latón chapado en oro, y un cierre y remaches que repiten los diseños característicos de la maison desde la década de 1860. El interior está forrado con piel de color beige claro y lleva integrado en la tapa el logotipo que representa la asociación entre Louis Vuitton y la FIFA.

"Louis Vuitton aporta una mezcla única de tradición, artesanía y prestigio al Mundial —ha declarado Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. El trofeo oficial es el galardón más codiciado del fútbol en todo el mundo, por lo que, como no podría ser de otra manera, hay que llevarlo en un cofre de Louis Vuitton. El momento culminante en el que entre en el terreno de juego de la final volverá a enlazar la tradición con el apogeo del fútbol actual".

"Durante más de una década, Louis Vuitton y la FIFA han compartido un compromiso inquebrantable con la excelencia y una misma certeza: la capacidad que tiene el deporte para motivar y unir a las personas —ha comentado Pietro Beccari, presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton—. Estamos encantados de continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el centro de esta alianza se encuentra el trofeo más codiciado del mundo, un símbolo de tesón, ambición colectiva y suprema celebración de la victoria. En esta nueva edición, el cofre del trofeo de Louis Vuitton continúa este legado para acompañar el momento en el que se celebra el más excelso logro del fútbol y se escribe la historia".

Louis Vuitton mantiene estrechos vínculos con las máximas competiciones internacionales desde 2010, incluidos los cofres del trofeo de las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 de la Copa Mundial de la FIFA™, durante las que acompañó el periplo del trofeo por el mundo bajo el característico concepto "La victoria viaja en Louis Vuitton".