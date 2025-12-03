Varias leyendas de otros deportes asistirán a Rio Ferdinand en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El próximo viernes 5 de diciembre, el excapitán de la selección inglesa de fútbol y FIFA Legend dirigirá junto con la galardonada presentadora Samantha Johnson un sorteo en el que por primera vez habrá 48 equipos

El extraordinario elenco de asistentes contará con la presencia de grandes figuras de otros deportes como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal

El invitado especial Eli Manning se encargará de recibir a los asistentes en la alfombra roja

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transformará Washington D. C. en el epicentro del fútbol mundial este viernes 5 de diciembre, cuando todas las miradas se dirijan hacia el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Con una combinación sin precedentes de deporte, entretenimiento y espectáculo, el acto revelará los emparejamientos de la fase de grupos de la primera Copa Mundial de la FIFA™ con 48 selecciones y marcará el inicio de una nueva era para nuestro deporte.

La FIFA ha anunciado el excepcional elenco de leyendas del deporte y presentadores de máxima categoría que guiarán al público en esta emocionante ceremonia. El FIFA Legend y excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, uno de los defensores más destacados de su generación, dirigirá el sorteo con la ayuda de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson. Juntos, acercarán a los telespectadores un sorteo sin precedentes, mediante el sistema establecido en el procedimiento oficial.

“Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble —ha manifestado Rio Ferdinand—. Cuando era futbolista, soñaba con jugar Mundiales. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco. Juntos, desvelaremos los doce grupos de cuatro equipos, algo que todo el mundo está esperando”.

En el escenario les acompañará un extraordinario conjunto de estrellas de deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que convertirá este sorteo final en un espectáculo único y sin precedentes. Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Copa Stanley; Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB; Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo. Ellos serán además el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica.

“Formar parte del sorteo final de la Copa Mundial es un honor inmenso. Un evento mundial de esta magnitud es el sueño de cualquier atleta —declaró Brady—. Me entusiasma poder ayudar a definir el rumbo de un torneo que une al mundo como ningún otro”.

“Quienes hemos defendido los colores de nuestros países sabemos cuánto significan estos eventos —añadió O’Neal—. La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes, y formar parte del Sorteo Final es para mí un motivo de gran orgullo. Es una ocasión muy especial para los jugadores y para los aficionados de todo el mundo, y me honra ser parte de este acontecimiento”.

“Sigo el fútbol muy de cerca, así que participar en el sorteo final de la Copa Mundial es algo realmente especial —comentó Judge—. La final se llevará a cabo en Nueva York Nueva Jersey, donde juega mi equipo, por lo que tengo muchas ganas de ver qué selecciones disputarán el título en nuestra casa”.

“El fútbol tiene la extraordinaria capacidad de unir a las personas de todo el mundo y generar beneficios sociales. Estoy deseando verlo con mis propios ojos en Norteamérica el año que viene, cuando organicemos la mayor Copa Mundial de la FIFA de la historia —afirmó Wayne Gretzky—. Estoy encantado de participar en un sorteo que decidirá el futuro de los equipos participantes y provocará fuertes emociones en todo el planeta. Personalmente, será un momento inolvidable”.

Para coronar el elenco de estrellas del deporte presentes en el sorteo final, Eli Manning, bicampeón de la Super Bowl, aportará su inconfundible carisma desde la alfombra roja, donde recibirá a todos los invitados.

FIFA.com y los titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA de todo el mundo retransmitirán el sorteo final en directo a partir de las 12:00 h (18:00 CET). Ayer se anunció el elenco artístico de primer nivel que acompañará a los presentadores y asistentes durante el sorteo final.

Biografías:

Brady, Tom

Tom Brady es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, célebre por su inigualable determinación, su disciplina y su continua excelencia. Los siete anillos de campeón de la NFL que logró con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers lo convierten en el jugador más laureado de la disciplina. Además, disputó un total de diez ediciones de la Super Bowl y conquistó 18 títulos de división, por lo que figura entre los mejores competidores de la historia del deporte. Brady se ha labrado una carrera como emprendedor, presentador, escritor y filántropo, y actualmente es comentarista de las retransmisiones de la NFL de la cadena FOX Sports.

Ferdinand, Rio

Rio Ferdinand es un célebre exfutbolista y una de las voces más influyentes del fútbol mundial. Este laureado defensor disputó 81 partidos con la selección inglesa y fue capitán de clubes como el Manchester United. Con este último conquistó prácticamente todos los grandes títulos y se ganó un puesto entre los mejores centrales de la historia del fútbol. En reconocimiento a su carrera, en 2023 fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League inglesa. Desde su retirada, ha adquirido gran notoriedad como personalidad mediática y presentador, además de promover iniciativas de alcance social, como su galardonado documental Being Mum & Dad.

Gretzky, Wayne

Wayne Gretzky es considerado por muchos el mejor jugador de hockey sobre hielo de la historia y ostenta varios récords de la NHL, entre ellos, los de asistencias y puntos totales. Campeón de la Stanley Cup en cuatro ocasiones con los Edmonton Oilers y ganador del Trofeo Art Ross (al jugador con más puntos) en otras diez, su influencia en el deporte no tiene parangón. Desde su retirada, ha seguido definiendo el hockey sobre hielo como entrenador, ejecutivo, periodista y promotor de iniciativas de desarrollo de alcance mundial.

Johnson, Samantha

Samantha Johnson es una galardonada periodista y presentadora británico-jamaicana, especializada en deporte y asuntos internacionales. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en medios de todo el planeta y ha presentado grandes acontecimientos, como el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ y el sorteo del Mundial de Clubes FIFA 2025™. También ha moderado debates de las Naciones Unidas y presentado programas para Al Jazeera English, incluidos Now You Know y Game Theory.

Judge, Aaron

Aaron Judge es una de las estrellas más dominantes y reconocibles de la MLB de béisbol. El capitán de los New York Yankees combina potencia, capacidad atlética y liderazgo, algo poco habitual en la disciplina. Además de participar en siete ocasiones en el partido de las estrellas de la MLB, ha sido nombrado tres veces mejor jugador de la Liga Americana y ostenta el récord de home runs de dicha liga, con 62. Judge goza de una gran admiración por su ética de trabajo, su deportividad y sus iniciativas filantrópicas, especialmente a través de su fundación, ALL RISE, que impulsa el desarrollo de los jóvenes.

Manning, Eli

A lo largo de sus 16 años de carrera con los New York Giants, Eli Manning fue considerado por muchos uno de los mejores quarterbacks de la NFL de fútbol americano. Famoso por su extraordinaria ética de trabajo, su férrea mentalidad y sus dotes naturales de liderazgo, Manning guio a su equipo hasta la victoria en las ediciones de 2008 y 2012 de la Super Bowl, siendo nombrado mejor jugador del partido en ambas ocasiones.

Shaquille O’Neal