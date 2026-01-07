La FIFA y Lenovo presentan una multitud de innovaciones impulsadas por inteligencia artificial en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el Lenovo Tech World 2026 se dieron a conocer las soluciones 'Football AI Pro', avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por inteligencia artificial e imágenes de nueva generación de las perspectivas de los árbitros

Un grupo de innovaciones de 'Football AI' aprovecha la inteligencia artificial avanzada para seguir mejorando las tecnologías de arbitraje, así como para optimizar las capacidades de análisis de partidos e impulsar la interacción con los aficionados

'Football AI' representa el compromiso compartido de la FIFA y Lenovo con la modernización y democratización del fútbol a través de la tecnología digital e inteligencia artificial

La FIFA y Lenovo han presentado una serie de innovaciones tecnológicas propulsadas por inteligencia artificial (IA) que mejorarán las tecnologías de arbitraje, las capacidades de análisis de partidos y el rendimiento, e impulsarán la interacción con los aficionados en los preliminares de la novedosa Copa Mundial de la FIFA 2026™, que contará con la participación de 48 selecciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, expusieron estas innovaciones, llamadas conjuntamente 'Football AI', en el Lenovo Tech World 2026 que se celebró durante la jornada inaugural del CES en la Sphere de Las Vegas (Estados Unidos). El paquete consta de las soluciones 'Football AI Pro', avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por IA y una versión actualizada de las imágenes de la perspectiva de los árbitros para su retransmisión. Estas tecnologías subrayan la apuesta estratégica de la FIFA por la innovación digital y la IA, como exponen los Objetivos estratégicos para el fútbol mundial: 2023-2027 de la entidad.

'Football AI Pro' es una de las principales innovaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata de un asistente de conocimiento de IA generativa, creado para ayudar a las 48 selecciones participantes en Canadá, México y Estados Unidos. Este recurso representa un afán compartido por utilizar las innovaciones para el desarrollo del rendimiento de élite y contribuir a la igualdad de oportunidades en un deporte cada vez más orientado al análisis de datos.

En la máxima categoría del fútbol, el acceso a análisis sofisticados suele depender de los recursos económicos y técnicos que tengan los equipos. 'Football AI Pro' busca solucionar esta disparidad, de manera que las 48 selecciones participantes en la máxima competición mundial se beneficien de las mismas funcionalidades de análisis prepartido y postpartido.

La FIFA y Lenovo presentan una multitud de innovaciones impulsadas por inteligencia artificial en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 03:11

Activado por el conjunto completo de funciones de IA de Lenovo y basado en el modelo Lenguaje del Fútbol de la FIFA, 'Football AI Pro' analiza cientos de millones de puntos de datos futbolísticos, de propiedad de la FIFA y organizados por ella, para generar observaciones en texto, vídeo y gráficos, y visualizaciones en tres dimensiones. La interfaz admitirá instrucciones en muchos idiomas y ofrecerá conocimientos uniformes de toda la competición, basados en millones de elementos de información futbolística de cada partido. El nuevo recurso permitirá efectuar los análisis antes y después de los encuentros, pero nunca durante su disputa.

Los avatares de los jugadores en tres dimensiones generados por IA suponen un importante avance en la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego. Escanearán digitalmente los jugadores que participen en la inminente competición mundial para crear un modelo exacto en tres dimensiones. Cada escaneo, que durará aproximadamente un segundo, captará con gran precisión las dimensiones de las partes del cuerpo y, por consiguiente, hará posible que el sistema rastree de manera fidedigna a los jugadores durante sus movimientos en velocidad o bien en las obstrucciones que sufran durante sus desplazamientos.

Además, se incorporarán los modelos en tres dimensiones en la transmisión de los partidos, por lo que tanto los aficionados ubicados en el estadio como los telespectadores de todo el mundo tendrán acceso directo a imágenes realistas que reflejen las decisiones tomadas tras usar el sistema de videoarbitraje.

Esta tecnología se utilizó en la Copa Intercontinental de la FIFA™ del año pasado y tuvo una buena acogida. Antes de la Copa Challenger de la FIFA, se escaneó a los jugadores del CR Flamengo y del Pyramids FC y durante el partido quedó patente el potencial del sistema para ayudar a los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por otro lado, la FIFA y Lenovo han puesto en marcha una nueva versión de la tecnología empleada en la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA™ para mostrar en directo la perspectiva de los árbitros. Gracias a un sistema impulsado por inteligencia artificial, se reducirá el desenfoque de la grabación para ofrecer Imágenes nítidas en directo de la perspectiva de los árbitros. De este modo, aumentará la transparencia, la comprensión del juego y el atractivo de los partidos.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el mayor espectáculo de la historia —declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el acto—. Siete millones de personas asistirán a los 104 partidos —el equivalente a 104 Super Bowls—, decenas de millones de aficionados viajarán a Norteamérica para sentir la emoción del Mundial y 6000 millones de espectadores lo disfrutarán desde sus casas. El mundo se detendrá durante la competición. La FIFA y Lenovo están aplicando los avances digitales y la inteligencia artificial, “Football AI”, para ayudar a los equipos y a los árbitros, así como para proporcionar una experiencia inigualable a los aficionados de todo el mundo. Football AI Pro democratizará el acceso a los datos al ofrecer, tanto a los equipos participantes como a la afición, la plataforma de análisis futbolístico más completa hasta la fecha.

Esta nueva tecnología nos permitirá obtener imágenes nítidas de la perspectiva de los árbitros y, con ello, una nueva experiencia para vivir los partidos como si estuviéramos dentro del campo junto a los jugadores.

Los avatares en tres dimensiones, generados con inteligencia artificial, mejorarán la identificación y seguimiento de los futbolistas de modo que se puedan tomar decisiones más rápidas y aumente la comprensión de las mismas. Esto supone un importante avance en la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego.

No hay duda de que esto es solo el comienzo. En los próximos meses y años, la FIFA y Lenovo seguirán creando experiencias inolvidables para los aficionados de todo el mundo mediante Football AI y otras innovaciones".