La RFEF sancionada por fichajes internacionales de menores

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por haber infringido la normativa vigente sobre traspasos e inscripciones internacionales de futbolistas menores de 18 años.

Se ha constatado que la RFEF violó varias disposiciones relativas a los fichajes y la primera inscripción de futbolistas menores de edad extranjeros, concernientes en particular al art. 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, así como otras relativas a la inscripción y participación de algunos jugadores en determinadas competiciones.

En este sentido, se ha impuesto a la RFEF una multa de 220 000 CHF y se le ha concedido un periodo de seis meses para que modifique su marco regulatorio y el sistema de transferencia de menores vigente en la actualidad en el país. Por otra parte, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Código Disciplinario de la FIFA, se ha impuesto una advertencia y una reprensión contra la federación.

La decisión, notificada el martes 25 de octubre de 2016 a la RFEF, se fundamentó en elementos específicos de cada uno de los casos, de acuerdo con la investigación realizada por FIFA Transfer Matching System GmbH y posteriormente por la Comisión Disciplinaria de la FIFA como parte del procedimiento disciplinario. La investigación se centró en futbolistas menores que participaron en competiciones con el Club Atlético de Madrid y el Real Madrid CF durante varios periodos comprendidos entre 2007 y 2014, en el caso del Atlético de Madrid, y entre 2005 y 2014, en el caso del Real Madrid.