La FIFA suspende a la Federación Pakistaní de Fútbol

El ente rector del fútbol mundial ha decidido suspender a la Federación Pakistaní de Fútbol (PFF) con efecto inmediato de conformidad con la decisión que el Bureau del Consejo de la FIFA adoptó el pasado 10 de octubre por injerencia de terceros.

El bureau adoptó esta decisión como resultado del hecho de que las oficinas y cuentas de la PFF siguen bajo el control de un administrador nombrado por los tribunales, lo cual —de conformidad con los Estatutos de la FIFA— constituye una violación de las obligaciones de la PFF de gestionar su actividad de manera independiente y sin la injerencia de terceros.

La suspensión se levantará una vez que las oficinas y el acceso a las cuentas de la PFF hayan sido restituidas a la PFF.