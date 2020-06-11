La FIFA presenta una guía sobre las cuestiones regulatorias relativas al fútbol a causa de la COVID-19

Desde la publicación el 7 de abril de las recomendaciones y directrices sobre algunas de las cuestiones regulatorias relativas al fútbol surgidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la administración de la FIFA ha llevado a cabo 13 seminarios con más de 350 representantes de las federaciones miembro (FM), las confederaciones, el World Leagues Forum (WLF) y la Asociación de Clubes Europeos (ECA).

El proceso de consulta ha permitido detectar cuáles son las preguntas más frecuentes, así como varios problemas nuevos, tanto regulatorios como jurídicos. Tras debatirlo en el seno del grupo de trabajo a cargo de analizar las cuestiones regulatorias relativas al fútbol afectadas por la COVID-19 —el cual preside Vittorio Montagliani e integran representantes de las FM, confederaciones, FIFPRO, ECA y WLF—, el Bureau del Consejo de la FIFA ha aprobado el jueves 11 de junio un nuevo paquete de enmiendas transitorias al Reglamento de Procedimiento de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA.

Estas son las enmiendas regulatorias transitorias aprobadas por el Bureau del Consejo:

A fin de evitar problemas relativos a futbolistas desempleados, los jugadores podrán inscribirse en un máximo de tres clubes y jugar partidos oficiales en tres clubes en la misma temporada.

Con el objetivo de dar prioridad a que los clubes finalicen la temporada 2019/20 con su plantilla original, de ofrecer flexibilidad y de permitir a las FM planificar el calendario futbolístico, aquellas FM cuyas temporadas se disputan en dos años diferentes podrán iniciar el «primer periodo de inscripción» de la temporada 2020/2021 antes de terminar la temporada 2019/20, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Al objeto de paliar el impacto económico para las partes implicadas en disputas ante la FIFA, en el caso de las demandas presentadas entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de 2020 (ambos días incluidos) no se requerirá el pago anticipado de las costas ni se aplicarán costas procesales. En el caso de las demandas presentadas antes del 10 de junio de 2020 sobre las que no se haya emitido una decisión todavía, el importe máximo de las costas procesales será equivalente a cualquier anticipo de las costas que se haya abonado.

Ya pueden consultar en FIFA.com las enmiendas regulatorias transitorias y las respuestas a las preguntas planteadas durante el proceso de consulta. Estas enmiendas regulatorias temporales entraron en vigor de inmediato.

El documento de preguntas frecuentes se centra en cuestiones importantes surgidas tras la publicación del documento de cuestiones [LINK] regulatorias el pasado 7 de abril, y hace especial hincapié en asuntos relativos al vencimiento de contratos laborales (válidos hasta el final de la temporada actual) y a los nuevos contratos (aquellos ya firmados y que dan comienzo al inicio de la próxima temporada), así como a los periodos de inscripción y los contratos que, a causa de la COVID-19, no se puedan cumplir como las partes habían previsto.