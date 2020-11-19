La FIFA levanta la suspensión a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago

Tras conocer la reciente decisión del Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago, así como el deseo expreso de los miembros de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) de que se ponga fin a todas las demandas legales asociadas al caso —iniciadas por terceros que afirmaban actuar en nombre de la organización—, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido levantar la suspensión a la TTFA con efecto inmediato.

Esto significa que se han restablecido todos los derechos de la TTFA como miembro y que sus selecciones y clubes podrán volver a disputar competiciones internacionales. Asimismo, la TTFA tendrá derecho a beneficiarse de los programas de desarrollo, los cursos y la formación ofrecida por la FIFA y la Concacaf. Además, las federaciones miembro de la FIFA podrán volver a mantener contacto con fines deportivos con la TTFA y con sus equipos.