La FIFA levanta la suspensión a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago

Tras conocer la reciente decisión del Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago, así como el deseo expreso de los miembros de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) de que se ponga fin a todas las demandas legales asociadas al caso —iniciadas por terceros que afirmaban actuar en nombre de la organización—, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido levantar la suspensión a la TTFA con efecto inmediato.
Esto significa que se han restablecido todos los derechos de la TTFA como miembro y que sus selecciones y clubes podrán volver a disputar competiciones internacionales. Asimismo, la TTFA tendrá derecho a beneficiarse de los programas de desarrollo, los cursos y la formación ofrecida por la FIFA y la Concacaf. Además, las federaciones miembro de la FIFA podrán volver a mantener contacto con fines deportivos con la TTFA y con sus equipos.
Los miembros del comité de regularización, que fue instituido por decisión del Bureau del Consejo de la FIFA el pasado 17 de marzo de 2020, podrán retomar sus funciones. La FIFA lamenta los posicionamientos y las acciones de los miembros del anterior comité ejecutivo, cuyas consecuencias han sido muy negativas en todos los aspectos para el fútbol de Trinidad y Tobago. Estas acciones desviaron considerablemente la atención del comité de regularización, impidiendo su labor y la ejecución de su mandato. No obstante, la FIFA confía en que, a partir de ahora, el comité de regularización pueda centrarse en llevar a cabo su cometido.