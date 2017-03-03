La FIFA desestima el recurso del Sevilla FC contra la sanción por influencia de terceros

La Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido desestimar el recurso presentado por el Sevilla FC y confirma así en su integridad la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual se sancionaba al club español por haber incumplido, entre otras estipulaciones, las relativas a la prohibición de la influencia de terceros en los clubes del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición de 2012).

El Sevilla FC fue sancionado con una multa de 55.000 CHF, una advertencia por violar el art. 18 bis y el apdo. 2 del art. 4 del anexo 3 del citado reglamento. Se considera al club responsable de haber firmado un contrato que permitía a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos, así como de no declarar la información obligatoria en el ITMS.

La prohibición de la influencia de terceros, recogida en el art. 18 bis, entró en vigor el 1 de enero de 2008 y se modificó el 1 de mayo de 2015.