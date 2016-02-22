La FIFA desestima el recurso del club belga sancionado en virtud de la normativa relativa a la influencia y la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado el recurso interpuesto por el club belga FC Seraing y ha confirmado íntegramente la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por la que se sancionaba a dicho club por haber violado la normativa relativa a la prohibición de la influencia de terceros en los clubes y de la propiedad de los derechos económicos de los futbolistas por parte de terceros.

Por esta razón, se prohíbe al FC Seraing dar de alta a futbolista alguno tanto nacional como internacional durante cuatro periodos de traspasos consecutivos completos a partir del próximo periodo de inscripciones (verano de 2016), dado que el presidente de la Comisión de Apelación de la FIFA ha concedido efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por este club.

El FC Seraing también deberá pagar una multa de 150 000 CHF; además, recibió un apercibimiento y una advertencia.