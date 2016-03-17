La FIFA acoge con beneplácito la sentencia del tribunal de Bruselas respecto a la propiedad de derechos económicos

El Tribunal de Apelación de Bruselas ha rechazado un recurso interpuesto por Doyen Sports Investments, el club belga de segunda división Seraing United y la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) contra la FIFA, la UEFA, la Federación Belga de Fútbol y la FIFPro con el fin de suspender temporalmente la prohibición en el ámbito mundial de la propiedad de los derechos económicos de futbolistas por parte de terceros.

En diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la FIFA decidió imponer la prohibición de estos derechos, cuyas condiciones se establecen en el artículo 18º del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP).

En la resolución dictada el 10 de marzo de 2016, el tribunal de apelación reafirmó la postura del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, basándose en el hecho de que los recurrentes no pudieron presentar pruebas de que la prohibición violara la legislación de la UE. Además, entre otros argumentos, hizo hincapié en la opacidad de los derechos económicos de terceros, la ausencia de un control de los órganos rectores, la importancia de este fenómeno mundial y las sumas en juego, así como el entorno de las actividades de este sector proclive a la corrupción y a las prácticas fraudulentas. Por tales motivos, consideró que resulta imposible emitir un fallo basándose en la apariencia de que la prohibición infrinja la ley de la competencia.

La FIFA aprovecha esta oportunidad para reiterar su confianza en la legitimidad de esta prohibición, la cual resulta indispensable para garantizar tanto la independencia de los clubes y futbolistas como la integridad de los partidos y las competiciones.

