La Comisión Disciplinaria de la FIFA adopta decisiones relativas a la injerencia de terceros en clubes

La Comisión Disciplinaria de la FIFA adopta dos decisiones relativas a la injerencia de terceros en clubes en relación con un acuerdo firmado por el SE Palmeiras de Brasil y el LDU Quito de Ecuador.

El SE Palmeiras fue sancionado con una multa de 50.000 CHF y una advertencia por infringir el art. 18 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición de 2010). Se consideró al club responsable de firmar un contrato que permite a la otra parte del mismo, el LDU Quito, injerir en la independencia del club cuestiones de contratación y traspasos.

Por otra parte, todos los cargos contra el club ecuatoriano LDU Quito fueron desestimados, dado que al SE Palmeiras no se le concedió derecho alguno para injerir en la independencia del LDU Quito en materia laboral y de traspasos.

La prohibición de la injerencia de terceros, recogida en el art. 18 bis del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, entró en vigor el 1 de enero de 2008. Los contenidos del artículo en cuestión se modificaron el 1 de enero de 2015. Ambas decisiones han sido aprobadas en virtud del art. 18 bis de la edición de 2010 del reglamento, que, a diferencia de la edición actual, no contenía fundamentos jurídicos para sancionar al otro club LDU Quito.