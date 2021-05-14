La Comisión de Grupos de Interés del Fútbol acuerda los principios clave del tercer paquete de reformas

La Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, presidida por Victor Montagliani, ha avanzado en la reforma del sistema de traspasos al adoptar medidas clave incluidas en el tercer paquete de reformas en su sesión por videoconferencia de hoy.

Tras una serie de reuniones con distintos actores del fútbol profesional celebradas de febrero a abril de este año, y el posterior acuerdo de los objetivos por parte del grupo de trabajo para el análisis del sistema de traspasos, la comisión ha confirmado hoy una serie de principios generales:

Principios generales del tercer paquete de reformas aprobados por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol:

1) Transferencias internacionales de menores de edad

Excepción por razones humanitarias: examinar la excepción por razones humanitarias prevista en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) y si podría aplicarse con más flexibilidad o actualizarse para reflejar casos «de la vida real» que son rechazados.

Pruebas: investigar sobre un marco regulatorio de pruebas que aporten seguridad jurídica y protejan a los menores (y a todos los jugadores) de la explotación.

Academias privadas: estudiar la posibilidad de revisar y modernizar la normativa de las academias privadas (actualmente recogida en el artículo 19 bis del RETJ) que trabajan fuera del fútbol organizado.

Salvaguarda: analizar la posibilidad y viabilidad de medidas de protección mínimas en el caso de los menores que son traspasados internacionalmente.

2) Tamaño de los equipos (cesiones)

Para luchar contra el acaparamiento de jugadores, los grupos de interés acordaron un nuevo reglamento sobre cesiones en febrero de 2020. No obstante, la inclusión de dicha normativa se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. La comisión acordó la implantación de la nueva normativa sobre cesiones a partir del 1 de julio de 2022.

3) Periodos de inscripción (ventanas de transferencias)

Aplicación flexible de los intervalos de tiempo de los periodos de inscripción: ser más flexibles con el tiempo asignado a los periodos de inscripción de cada temporada.

Calendario del fútbol asociación: redefinir la correlación entre: i) la fecha de inicio de la temporada; ii) la fecha de inicio de la competición nacional (liga); y iii) la apertura y el cierre del primer periodo de inscripción de la temporada.

Fin del periodo de inscripción: analizar más opciones para que los jugadores desempleados se inscriban fuera de los periodos de inscripción.

4) Regulaciones financieras

Directrices de gobernanza financiera: analizar la posibilidad de establecer unas directrices mundiales de gobernanza financiera para incentivar la sostenibilidad y la estabilidad financieras, unas medidas mínimas de gobernanza en los clubes y la transparencia de flujos financieros dentro del sistema de traspasos en el fútbol.

Consecuencias económicas ante incumplimiento del contrato: analizar las consecuencias económicas previstas en el artículo 17 del RETJ para observar si ofrecen suficiente protección para alcanzar los objetivos del sistema de traspasos.

5) Otras cuestiones regulatorias

Respeto de los convenios colectivos: analizar la prioridad de que gozan los convenios colectivos (cuando regulen asuntos del trabajo) que hayan negociado representantes del empleador y los trabajadores a nivel nacional conforme a derecho en el contexto del RETJ.

Causa deportiva justificada: evaluar el artículo 15 del RETJ, que permite a los futbolistas rescindir su contrato «con causa deportiva justificada» y, en particular, si sigue cumpliendo su cometido original.

Inscripción: analizar el marco regulador sobre la inscripción, con el objetivo de aportar seguridad jurídica y transparencia a varios elementos.

Asimismo, en la sesión de hoy, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol ha debatido sobre las «Directrices para el reconocimiento entre confederaciones de las competencias de los entrenadores de máxima categoría».

Un grupo de expertos formado por especialistas de todas las confederaciones ha redactado estas directrices para dotar al fútbol de un marco regulador compacto, transparente, objetivo y no discriminatorio que sirva para reconocer las competencias de los entrenadores de máxima categoría entre confederaciones. El objetivo último es alcanzar un acuerdo mutuo entre confederaciones para el reconocimiento automático de las licencias de entrenador.

Los principios del tercer paquete de reformas, así como las «Directrices para el reconocimiento entre confederaciones de las competencias de los entrenadores de máxima categoría» que se proponen, se han presentado al Consejo de la FIFA para que los apruebe en su sesión del próximo 20 de mayo.

La de hoy ha sido la última sesión de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol con su actual composición. Desde su primera sesión en marzo de 2017, la comisión ha hecho grandes progresos hacia la instauración de un sistema de traspasos más justo y transparente. El Consejo de la FIFA aprobó el primer y el segundo paquete de reformas en octubre de 2018 y octubre de 2019, respectivamente.