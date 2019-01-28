La Comisión de Apelación de la FIFA ratifica parcialmente el recurso interpuesto por Kalusha Bwalya

La Comisión de Apelación de la FIFA ha ratificado parcialmente el recurso interpuesto por el Sr. Kalusha Bwalya, expresidente de la Federación Zambiana de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol, de modo que reduce la sanción que el órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA le impuso mediante el fallo fechado el 12 de abril de 2018.

Tras analizar y considerar todas las circunstancias del caso, la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido acortar la duración de la inhabilitación por la que se prohibió al Sr. Bwalya ejercer ningún tipo de actividad relacionada con el fútbol; ahora, se da por cumplida la inhabilitación desde el día de notificación de la presente decisión.

Por consiguiente, la inhabilitación impuesta al Sr. Bwalya concluye en el momento de notificarle la presente decisión de la Comisión de Apelación de la FIFA. Por otro lado, se le ha impuesto una multa de 10.000 CHF.