J Balvin, Doja Cat y Tems encabezarán el espectáculo del descanso de la final del inaugural Mundial de Clubes FIFA™, producido por Global Citizen

"Estamos orgullosos de asociarnos con Global Citizen y poder reunir a un elenco de superestrellas mundiales para el primer espectáculo del descanso de una competición de la FIFA", destacó Gianni Infantino. "Juntos vamos a hacer historia en una ocasión especial en la que el fútbol y la música unen al mundo. La FIFA y Global Citizen se han asociado para apoyar una poderosa causa: dar a todos los niños y niñas la oportunidad de aprender, jugar y soñar. Y no sólo eso, sino que con cada entrada vendida estamos invirtiendo en su futuro a través del fondo para la educación FIFA-Global Citizen. Será un espectáculo inolvidable, no sólo por la espectacularidad en una noche emblemática, sino también por el impacto duradero que tendrá".

El espectáculo del descanso de la final del inaugural Mundial de Clubes FIFA™ estará encabezado por la superestrella mundial J Balvin. Colaborador de Global Citizen desde hace mucho tiempo, esta será su cuarta colaboración con esta organización sin ánimo de lucro, tras haber actuado en actos especiales durante la pandemia de la COVID-19, entre ellos One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future y Vax Live.