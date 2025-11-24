El Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA trabajarán conjuntamente con el fin de prestar ayuda económica para construir infraestructuras deportivas en los países en desarrollo

Firma del memorando de acuerdo a fin de apoyar a los países en desarrollo y sus respectivas federaciones miembro (FM), en particular a las naciones con estrategias claras que buscan fomentar el desarrollo nacional a través del deporte

El Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) asignará hasta 1.000 millones de USD en concepto de préstamos en condiciones favorables con el objetivo de financiar la construcción o renovación de estadios certificados por la FIFA y las infraestructuras anexas básicas

Esta colaboración pretende fomentar el desarrollo sostenible mediante la promoción de la inclusión social, el empoderamiento de los jóvenes y la coyuntura económica a través del deporte

En su empeño por aprovechar el potencial del deporte para impulsar el desarrollo económico y social, el Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA han firmado un memorando de acuerdo con el objetivo de asignar hasta 1.000 millones de USD en concepto de préstamos en condiciones favorables para la construcción y renovación de estadios deportivos e infraestructuras anexas básicas en los países en desarrollo de todo el mundo.

El acuerdo demuestra el compromiso común de ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus ecosistemas deportivos como parte de un plan general encaminado a la promoción del desarrollo económico y social. El programa dará prioridad a los países en desarrollo y a sus respectivas federaciones miembro (FM), con el objetivo de ayudarles a invertir en instalaciones que contribuyan al crecimiento, generen oportunidades y fomenten la participación en todos los niveles.

El Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA unen fuerzas 04:12

Este compromiso está respaldado por pruebas irrefutables de las repercusiones económicas del deporte, como demuestran algunos informes independientes en los que se estima que la economía deportiva aporta cerca del 2 % del PIB mundial, destacando su creciente relevancia como motor del desarrollo comunitario, laboral y turístico. Con 211 federaciones miembro en todo el mundo, las disparidades siguen siendo considerables entre los países que disponen de instalaciones de primer nivel y aquellos que no.

Esta colaboración pretende ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar, financiar y construir sedes polideportivas modernas que cumplan los estándares internacionales y se conviertan en espacios en torno a los cuales pueda desarrollarse la inclusión, la educación y la vida comunitaria. Las nuevas instalaciones crearán empleos, fomentarán las empresas locales y reforzarán la cohesión social, ya que ofrecerán espacios seguros y modernos donde los jóvenes podrán reunirse, entrenar y competir.

Gracias a estos préstamos en condiciones favorables, el Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA colaborarán de forma activa con las autoridades nacionales para llevar a cabo proyectos que contribuyan a la recuperación económica a largo plazo y al desarrollo de las capacidades locales. Asimismo, esta iniciativa actuará como capital semilla para atraer a otras instituciones de desarrollo, socios del sector privado y organizaciones regionales, a fin de crear un modelo adaptable para el desarrollo deportivo sostenible en las economías emergentes.

El sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, ha declarado lo siguiente: "El deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión. Gracias a la financiación en condiciones favorables, ayudamos a los países a construir las infraestructuras necesarias para aprovechar su potencial, dotar a los jóvenes de herramientas y fortalecer a la sociedad en beneficio de las generaciones venideras".

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha añadido: "La labor de la FIFA es desarrollar el fútbol en todo el planeta, y muchas de nuestras federaciones miembro necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias para albergar competiciones. Gracias a este memorando de acuerdo con el Fondo Saudí para el Desarrollo, se ofrecerán hasta 1.000 millones de USD a través de préstamos en condiciones favorables con el objetivo de financiar la construcción y renovación de estadios certificados por la FIFA. Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones miembro dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global".