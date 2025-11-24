El Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA trabajarán conjuntamente con el fin de prestar ayuda económica para construir infraestructuras deportivas en los países en desarrollo

Firma del memorando de acuerdo a fin de apoyar a los países en desarrollo y sus respectivas federaciones miembro (FM), en particular a las naciones con estrategias claras que buscan fomentar el desarrollo nacional a través del deporte
El Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) asignará hasta 1.000 millones de USD en concepto de préstamos en condiciones favorables con el objetivo de financiar la construcción o renovación de estadios certificados por la FIFA y las infraestructuras anexas básicas
Esta colaboración pretende fomentar el desarrollo sostenible mediante la promoción de la inclusión social, el empoderamiento de los jóvenes y la coyuntura económica a través del deporte
En su empeño por aprovechar el potencial del deporte para impulsar el desarrollo económico y social, el Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA han firmado un memorando de acuerdo con el objetivo de asignar hasta 1.000 millones de USD en concepto de préstamos en condiciones favorables para la construcción y renovación de estadios deportivos e infraestructuras anexas básicas en los países en desarrollo de todo el mundo.
El acuerdo demuestra el compromiso común de ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus ecosistemas deportivos como parte de un plan general encaminado a la promoción del desarrollo económico y social. El programa dará prioridad a los países en desarrollo y a sus respectivas federaciones miembro (FM), con el objetivo de ayudarles a invertir en instalaciones que contribuyan al crecimiento, generen oportunidades y fomenten la participación en todos los niveles.
Este compromiso está respaldado por pruebas irrefutables de las repercusiones económicas del deporte, como demuestran algunos informes independientes en los que se estima que la economía deportiva aporta cerca del 2 % del PIB mundial, destacando su creciente relevancia como motor del desarrollo comunitario, laboral y turístico. Con 211 federaciones miembro en todo el mundo, las disparidades siguen siendo considerables entre los países que disponen de instalaciones de primer nivel y aquellos que no.
Esta colaboración pretende ayudar a los gobiernos nacionales a diseñar, financiar y construir sedes polideportivas modernas que cumplan los estándares internacionales y se conviertan en espacios en torno a los cuales pueda desarrollarse la inclusión, la educación y la vida comunitaria. Las nuevas instalaciones crearán empleos, fomentarán las empresas locales y reforzarán la cohesión social, ya que ofrecerán espacios seguros y modernos donde los jóvenes podrán reunirse, entrenar y competir.
Gracias a estos préstamos en condiciones favorables, el Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA colaborarán de forma activa con las autoridades nacionales para llevar a cabo proyectos que contribuyan a la recuperación económica a largo plazo y al desarrollo de las capacidades locales. Asimismo, esta iniciativa actuará como capital semilla para atraer a otras instituciones de desarrollo, socios del sector privado y organizaciones regionales, a fin de crear un modelo adaptable para el desarrollo deportivo sostenible en las economías emergentes.
El sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo, ha declarado lo siguiente: "El deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión. Gracias a la financiación en condiciones favorables, ayudamos a los países a construir las infraestructuras necesarias para aprovechar su potencial, dotar a los jóvenes de herramientas y fortalecer a la sociedad en beneficio de las generaciones venideras".
Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha añadido: "La labor de la FIFA es desarrollar el fútbol en todo el planeta, y muchas de nuestras federaciones miembro necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias para albergar competiciones. Gracias a este memorando de acuerdo con el Fondo Saudí para el Desarrollo, se ofrecerán hasta 1.000 millones de USD a través de préstamos en condiciones favorables con el objetivo de financiar la construcción y renovación de estadios certificados por la FIFA. Este acuerdo marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones miembro dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el fútbol sea realmente global".
Para el Fondo Saudí para el Desarrollo, esta alianza contribuye a mejorar las infraestructuras deportivas como componente central de su programa de desarrollo, consciente de la capacidad excepcional de dicho sector para crear empleos, impulsar el turismo, promover la salud y fortalecer los vínculos sociales. Respaldados por más de cinco décadas de resultados positivos —a través de la financiación de más de 800 proyectos de desarrollo por valor superior a 22.000 millones de USD en 100 países— el Fondo Saudí para el Desarrollo sigue impulsando el crecimiento sostenible a través de la financiación del desarrollo y los proyectos que mejoran la calidad de vida y promueven la prosperidad sostenible.