FIFA suspende a la Federación de Fútbol de Sierra Leona

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido suspender a la Federación de Fútbol de Sierra Leona (SLFA) con efecto inmediato por injerencia gubernamental.

La decisión se tomó recientemente, después de que la FIFA enviase una carta al ministro de Deporte de Sierra Leona para expresar su preocupación sobre la destitución de la presidenta y el secretario general de la federación; asimismo, la FIFA solicitaba que ambos pudiesen acceder de inmediato a la sede de la SLFA para garantizar la continuidad de sus actividades, incluidos los proyectos financiados por la FIFA.

La suspensión se levantará una vez que la SLFA y la directiva reconocida (liderada por la presidenta Dña. Isha Johansen y el secretario general D. Christopher Kamara) confirmen a la FIFA que administración, instalaciones, cuentas y canales de comunicación vuelven a estar bajo su control.

Tal y como dispone el art. 13 de los Estatutos de la FIFA, la suspensión conlleva la pérdida de todos los derechos como miembro de la federación internacional. Por un lado, ni las selecciones nacionales ni los clubes de la SLFA tendrán derecho a participar en ninguna competición internacional hasta que finalice su suspensión y, por otro lado, ni la SLFA ni ninguno de sus miembros u oficiales podrá ser beneficiario de ningún programa de desarrollo, curso o formación ofrecido por la FIFA o la CAF.