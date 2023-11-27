FIFA+ se integra en DAZN: un paso transcendental para convertirse en el hogar del fútbol mundial

FIFA+ estará disponible de manera exclusiva en DAZN. Se trata de un paso importante en la alianza estratégica de la FIFA con DAZN que pondrá el contenido de FIFA+ al alcance de cientos de millones de aficionados de forma gratuita

Esta integración combina el contenido único y global de la FIFA con el inigualable catálogo de DAZN, lo que facilita el acceso y la interacción del público en todo el mundo

La plataforma emitirá aproximadamente 8500 partidos en vivo al año, de cerca de 100 federaciones miembro (FM), así como programación original y contenidos del archivo de competiciones. Esto beneficiará a los aficionados y permitirá que las FM expandan su alcance internacional

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, y DAZN, la plataforma líder en entretenimiento deportivo, unieron fuerzas para lanzar FIFA+ de forma exclusiva en DAZN. Este paso representa el inicio de una nueva etapa en su alianza estratégica y un avance crucial para crear el hogar global del fútbol.

La combinación del enorme catálogo de la FIFA y la variedad de derechos de transmisión que DAZN posee de las mejores ligas y torneos en todo el mundo permitirá que los aficionados disfruten de miles de partidos en vivo, contenidos del archivo y programación original en un solo lugar.

Esta colaboración surge de la fructífera colaboración de ambas organizaciones en el Mundial de Clubes FIFA 2025™ y refleja los deseos de transformar la manera en que se vive la pasión por el fútbol al reunir partidos, historias, archivos y contenido editorial en un ecosistema digital disponible en todo momento.

FIFA+ en DAZN transmitirá en directo alrededor de 8500 encuentros al año en territorios seleccionados. Esto incluye un amplio catálogo de contenidos de las FM, lo que impulsará la visibilidad de sus torneos, futbolistas e historias. Al aprovechar el alcance y las capacidades de distribución de DAZN, se llegará a un público nuevo y se impulsará su repercusión en todo el planeta. Asimismo, la FIFA tendrá la oportunidad de perfeccionar su oferta digital, así como optimizar el alcance y rendimiento de sus contenidos a través del análisis de datos y herramientas de interacción.

Finalmente, esta plataforma contará con una selección de archivos de torneos pasados, como la Copa Mundial, tanto de fútbol masculino como femenino. Los aficionados podrán volver a disfrutar de partidos completos, momentos destacados, goles, colecciones y contenidos inéditos.

En 2026, la oferta de transmisiones en territorios seleccionados incluye la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA™ en Polonia, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ en Marruecos, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ en Catar y la esperada Copa Intercontinental de la FIFA™. El crecimiento y la consolidación de FIFA+ en los últimos años han sido un éxito. Este anuncio representa un paso definitivo para expandir su alcance y oferta a través de DAZN, la plataforma líder en entretenimiento deportivo.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, declaró lo siguiente: "La integración de FIFA+ en DAZN es un hito en nuestro deseo por conseguir que el fútbol sea realmente global y accesible. Después de nuestra colaboración en el Mundial de Clubes 2025, hemos creado una plataforma que incluya torneos, contenido e historias, y permita que las federaciones miembro de la FIFA lleguen a más personas".

"Con este proyecto seguiremos honrando a los futbolistas que hacen del fútbol el deporte número uno".

Por su parte, Shay Segev, director general de DAZN Group comentó: "La llegada de FIFA+ a DAZN es una muestra de nuestra fuerte alianza y nuestros deseos por llevar el alcance e impacto cultural del fútbol un paso más allá. Mediante nuestra presencia global, tecnología innovadora y estrategias de marketing, DAZN hará que los contenidos de FIFA+ estén disponibles para cientos de millones de aficionados en todo el mundo".

"Con esta plataforma, se podrá acceder a partidos, momentos emblemáticos y producciones originales de forma gratuita. De esta manera, DAZN sigue desarrollando de forma exponencial su catálogo y consolidando su liderazgo".