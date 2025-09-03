La FIFA brinda su apoyo a la Copa de Naciones de la CAFA

La FIFA anuncia su nuevo compromiso de apoyo a la Copa de Naciones de la CAFA

Organizada por la Federación de Fútbol de Asia Central (CAFA por sus siglas en inglés), la edición de 2025 se celebra en Tayikistán y Uzbekistán y en ella participan ocho selecciones

Dos participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tomarán parte en el certamen

De conformidad con su compromiso de seguir propiciando la celebración de partidos más trascendentales de selecciones y clubes, la FIFA ha anunciado su apoyo a la Copa de Naciones de la CAFA, el campeonato internacional de fútbol masculino que se disputa con carácter bienal en Asia Central.

Tayikistán y Uzbekistán albergarán la edición de 2025, organizada por la Federación de Fútbol de Asia Central (CAFA por sus siglas en inglés), en la que se disputarán un total de 14 partidos culminando en la final, que tendrá lugar en Tashkent el lunes 8 de septiembre.

"Torneos como la Copa de Naciones de la CAFA ofrecen a los equipos valiosas oportunidades de competir y celebrar el fútbol", declaró Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

"La FIFA se compromete a brindar su apoyo a eventos como estos, trabajando conjuntamente con nuestras confederaciones, federaciones regionales y federaciones miembro de la FIFA para buscar maneras de organizar más partidos de competición entre selecciones nacionales y clubes en zonas o regiones determinadas. La FIFA se enorgullece de posicionarse junto a la CAFA para hacer de este torneo una plataforma para el crecimiento, pasión y momentos inolvidables".

Tras su edición inaugural, en 2023, el certamen se ha ampliado para incluir a ocho selecciones nacionales, seis miembros de la CAFA y dos invitadas.

Mientras la CAFA celebra con orgullo su décimo aniversario, se espera que la presente edición de la competición suscite abundante cobertura mediática en Asia Central y más allá. La presencia de las dos invitadas, Omán e India, expanden el alcance del torneo en tres mercados futbolísticos clave: Asia Central, sur de Asia y Oriente Medio.

A Uzbekistán, la coorganizadora, que se hizo recientemente con el billete para la que será su primera Copa Mundial de la FIFA, se une Irán, también clasificada para la gran fiesta del fútbol, lo que pone de relieve la gran calidad de la competición.

Copa de Naciones de la CAFA 2025 | Primera jornada Previous 01 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Uzbekistan v Oman Photo: Central Asian Football Association (CAFA) 02 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Kyrgyz Republic v Turkmenistan 03 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | Tajikistan v India Photo: Central Asian Football Association (CAFA) 04 / 04 CAFA Nations Cup Trophy 2025 | IR Iran v Afghanistan Photo: Central Asian Football Association (CAFA) Next

El compromiso de la FIFA de brindar apoyo al torneo en adelante está respaldado por el punto 7 de los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial de la FIFA: 2023-2027, que manifiesta el compromiso de crear y mantener torneos internacionales de calidad, sobre todo en regiones donde escaseen esas oportunidades.

Hasta 2026, el Programa Forward 3.0 de la FIFA proporcionará 5 millones de dólares al año a federaciones regionales, tales como la CAFA, para organizar competiciones masculinas, femeninas y juveniles, mientras que el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA seguirá contribuyendo al crecimiento del fútbol en la región.