La FIFA y el Banco Interamericano de Desarrollo se unen para lanzar el programa FIFA Arena en México con el fin de generar oportunidades duraderas a través del fútbol

Se instalarán ocho minicanchas de FIFA Arena en todo México para finales de 2026

Esta iniciativa busca ampliar el acceso al fútbol, la educación y la inclusión social para niños, jóvenes y familias

Forma parte de un programa más amplio que llegará a más de 100 espacios comunitarios para promover la cohesión social, la inclusión de género y la prevención de la violencia

La FIFA y el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han unido fuerzas para lanzar el programa FIFA Arena en México, una iniciativa histórica que resultará en la instalación de ocho minicanchas en comunidades urbanas y rurales de todo el país para finales de 2026, en estrecha colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

El presidente de la FIFA declaró: “El fútbol tiene la capacidad única de unir a las personas, generar esperanza y crear oportunidades. El programa FIFA Arena, llevado a cabo en conjunto con el BID, la FMF y socios locales, invierte en las comunidades y garantiza que el legado positivo de este deporte llegue a quienes más lo necesitan. Al destinar recursos a niñas, niños, jóvenes y familias creamos espacios seguros e inclusivos en los que las generaciones futuras podrán jugar, aprender y alcanzar su máximo potencial”.

FIFA Arena cumplirá con estos objetivos al aprovechar el poder del fútbol como herramienta de transformación social y combinar infraestructura deportiva de alta calidad con programas enfocados en la educación, el desarrollo de habilidades, la inclusión social y la prevención de la violencia.

Asimismo, la iniciativa se enfocará particularmente en generar más oportunidades de participación para niñas y adolescentes, al mismo tiempo que impulsará mejores resultados educativos y sociales a través del fútbol. Las minicanchas seguirán siendo espacios públicos y servirán como centros para llevar a cabo actividades deportivas, fútbol base, torneos locales y proyectos comunitarios.

Este lanzamiento forma parte del compromiso de la FIFA para garantizar que el impacto positivo de los grandes eventos futbolísticos perdure más allá del silbatazo final y las comunidades se beneficien de inversiones a largo plazo que refuercen las conexiones sociales, promuevan la inclusión y establezcan oportunidades para las generaciones por venir.