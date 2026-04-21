La fase de venta de última hora de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ofrecerá nuevas localidades el miércoles 22 de abril

Mañana a las 11:00 ET (17:00 CET) se pondrán a la venta por orden de solicitud entradas para los 104 partidos de la competición en FIFA.com/tickets

Durante la fase de venta de última hora se seguirán poniendo entradas a la venta hasta que concluya el torneo

Los aficionados que busquen una experiencia de lujo pueden adquirir paquetes de hospitality en FIFA.com/hospitality

Cuando faltan exactamente 50 días para que empiece la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el público general tendrá acceso a un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la competición, que se pondrán a la venta en FIFA.com/tickets el miércoles 22 de abril a las 11:00 ET (17:00 CET).

En un principio, se podrán adquirir localidades para las categorías 1, 2 y 3. En algunos casos, también habrá asientos de primera fila. Este lote de entradas forma parte de la fase de venta de última hora, que estará abierta hasta que termine la competición y permitirá al público general adquirir localidades por orden de solicitud en FIFA.com/tickets. Además de este último lote, se seguirán poniendo a la venta entradas adicionales de forma continuada hasta que se dispute la final del domingo 19 de julio (sujetas a disponibilidad).

Dado que las localidades se asignan por orden de solicitud, tal y como se ha hecho en otras fases de venta con mucha demanda, cabe esperar que los aficionados tengan que unirse a colas virtuales a la hora de adquirir sus entradas, una función que permite a la FIFA mejorar la experiencia de los usuarios una vez que acceden a la plataforma de compra. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago. Asimismo, podrá elegir los asientos concretos en el mapa de localidades o utilizar la opción "Reservar el mejor asiento".

La FIFA recuerda a los aficionados que FIFA.com/tickets es la página oficial y recomendada para comprar las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por ello, insta al público a consultar esta página periódicamente para saber qué localidades se ponen a la venta. Para los titulares de entradas que cumplan los requisitos, también estará disponible el Mercado de Intercambio/Reventa de la FIFA, que se encuentra en FIFA.com/tickets. Esta plataforma oficial permite a los seguidores que no puedan acudir a los partidos vender sus entradas en un entorno seguro, que los protege de ventas no válidas o no autorizadas. La disponibilidad de este servicio depende de los reglamentos locales y federales.

Los seguidores que deseen garantizar su asistencia en partidos específicos y disfrutar de una experiencia exclusiva el día del encuentro pueden adquirir paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A tan solo 50 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA™, ya se han vendido más de cinco millones de entradas para esta edición del torneo, que promete ser el mayor de la historia con 48 selecciones y 39 días de máxima emoción. Todo apunta a que este año se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA™ de 1994.

Las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones, por lo que se invita a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada en Canadá, México y Estados Unidos. Debido a los plazos de tramitación de visados, la FIFA recomienda que los interesados comiencen la solicitud correspondiente lo antes posible. Los titulares de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos pueden acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS).

Todas las ventas de entradas son definitivas. y los términos y condiciones aplicables se pueden consultar en FIFA.com/tickets.