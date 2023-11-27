Estadios abarrotados y un alcance digital récord: las cifras de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ reflejan una magnitud sin precedentes tras confirmarse los ocho cuartofinalistas

El torneo alcanza hitos sin precedentes en participación digital, con 20000 millones de visualizaciones de vídeo en todas las plataformas

Los estadios funcionan casi al máximo de su capacidad, con una ocupación del 99.7 % y más de 6.25 millones de aficionados presentes

Innovación e infraestructura respaldan la organización, con 161 000 km (o 100 000 mi) de fibra óptica desplegados y 13 millones de GB de datos transportados a través de las redes del torneo y de retransmisión

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha llegado a los cuartos de final, y el mayor escenario del fútbol sigue estableciendo nuevos hitos no solo sobre el terreno de juego, sino que en cuanto a la experiencia global.

A medida que la competición se intensifica, las cifras ilustran la magnitud y el impacto de la primera edición con 48 selecciones. Desde una participación digital sin precedentes —que incluye 20.000 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas de la FIFA y momentos virales a nivel mundial como la celebración del "Viking Row", que ha atraído 172 millones de visualizaciones en TikTok— hasta estadios abarrotados y una gestión operativa sin precedentes, el torneo sigue uniendo a los aficionados de todo el mundo de formas nunca antes vista.

La pasión dentro de los estadios sigue siendo extraordinaria, con más de 6.25 millones de espectadores que han asistido a los partidos hasta la fecha, parauna media de más de 65.000, mientras que otros millones siguen la acción a través de plataformas digitales, retransmisiones y experiencias para aficionados en las ciudades anfitrionas y en todo el mundo. En las zonas VIP de los estadios, donde ya se han vendido más de 600.000 paquetes, el 60 % de los invitados son aficionados habituales que buscan experiencias de alto nivel, mientras que el 40 % son clientes B2B, lo que pone de relieve una tendencia emergente en el mercado.

Mientras tanto, la innovación entre bastidores sigue respaldando el espectáculo, con suficiente fibra óptica instalada como para dar cuatro vueltas a la Tierra. Se han transmitido un total de 13 millones de GB de datos a través de las redes del torneo y de retransmisión, y se han mitigado con éxito más de 1.000 millones de amenazas cibernéticas.

En el terreno de juego se está haciendo historia a cada paso, con actuaciones individuales que baten récords, goles históricos y nuevos hitos que se van alcanzando mientras los mejores equipos del mundo compiten por el máximo galardón del fútbol. Youri Tielemans (Bélgica) ha recorrido la mayor distancia en esta Copa Mundial de la FIFA™: 61.8 km (unas 38 mi). Kylian Mbappé (Francia) registró el sprint más rápido, a 37.6 km/h (unas 23 mph), una cifra superior al límite de velocidad en muchas zonas residenciales. Por su parte, Pape Gueye (Senegal) registró el disparo a puerta más rápido, a 131.9 km/h (unas 82 mph), una velocidad superior al límite habitual en las autopistas.

A continuación se presentan algunos de los datos y cifras más destacados tras la conclusión de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

EN EL CAMPO

Rumbo a los cuartos de final

Entre las ocho selecciones que quedan en carrera hay cuatro que ya han alzado la Copa del Mundo de la FIFA: Argentina, Inglaterra, Francia y España. Marruecos se ha convertido en la primera selección africana en clasificarse para los cuartos de final por segunda vez, tras haberlo logrado también en 2022. Noruega ha alcanzado los cuartos de final por primera vez en su historia, mientras que Suiza lo ha hecho por primera vez desde 1954.

Lo más destacado de los partidos de octavos de final

Paraguay 0-1 Francia: El gol de Kylian Mbappé con Francia fue el número 150 de su selección en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Se convierte así en el cuarto equipo en alcanzar este hito, tras Brasil, Alemania y Argentina.

Canadá 0-3 Marruecos: Es la primera vez en la historia del torneo que una selección africana marca tres goles en un partido de la fase eliminatoria.

Brasil 1-2 Noruega: Noruega se ha clasificado para los cuartos de final por primera vez en su historia. Neymar Jr. se ha convertido en el segundo jugador brasileño en marcar en cuatro ediciones de la Copa Mundial de la FIFA™ (2014, 2018, 2022 y 2026), tras Pelé (1958, 1962, 1966 y 1970).

México 2-3 Inglaterra: Con 23 años y seis días, Jude Bellingham se ha convertido en el jugador más joven de la historia en disputar diez partidos en la Copa Mundial de la FIFA™, superando a Mario Kempes, que tenía 23 años y 334 días cuando jugó con Argentina contra Polonia en 1978.

Portugal 0-1 España: España es la única selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que aún no ha recibido goles. Unai Simón lleva ya 609 minutos sin encajar un gol en la Copa Mundial de la FIFA™, ampliando así su récord en la historia del torneo.

Estados Unidos 1-4 Bélgica: Thibaut Courtois se ha convertido en el primer jugador belga en alcanzar las 20 participaciones en la cita mundialista. El jugador de 34 años es el tercer portero de la historia de la competición en alcanzar este hito, tras Manuel Neuer (23) y Hugo Lloris (20).

Argentina 3-2 Egipto: La Albiceleste se mantiene invicta en sus últimos 11 partidos de la Copa Mundial de la FIFA™ (9 victorias y 2 empates), su racha más larga sin conocer la derrota en la historia del torneo. Lionel Messi ha marcado en nueve partidos consecutivos de la Copa Mundial de la FIFA™, ampliando así su récord.

Suiza 0-0 Colombia (4-3 en la tanda de penaltis tras la prórroga): Suiza se ha clasificado para los cuartos de final por primera vez desde 1954. Es la primera vez que Suiza gana una tanda de penaltis en la Copa Mundial de la FIFA™, tras haber perdido su única tanda anterior ante Ucrania en 2006.

Goles

Se marcaron un total de 280 goles en los 96 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una media de 2.92 goles por partido. Argentina lidera la clasificación con 14 goles. Se marcaron 23 goles en los ocho partidos de octavos de final, con una media de 2.88 por partido.

Lionel Messi (ARG) encabeza la clasificación histórica de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA™ con 21 goles, seguido de Kylian Mbappé (FRA) con 19. El gol de la victoria de Enzo Fernández en el partido entre Argentina y Egipto fue el gol número 3.000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

Disciplinario

En lo que va de Mundial se han mostrado un total de 259 tarjetas amarillas (una media de 2.70) y se han registrado 14 expulsiones (una media de 0.5).

Los que han batido récords

Lionel Messi (ARG) ha marcado ocho goles, mientras que Kylian Mbappé (FRA) y Erling Haaland (NOR) han marcado siete cada uno. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ que tres jugadores marcan siete o más goles cada uno en una misma edición.

Por su parte, Mbappé ha ampliado a 11 su récord de goles marcados en partidos de eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA™, superando a todos los demás jugadores.

Los más destacados

Youri Tielemans (BEL) es el jugador que más distancia ha recorrido en la Copa Mundial de la FIFA™: 61.8 km (unas 38 mi). Timothy Castagne (BEL) registró la mayor distancia en un solo partido (16.29 km, unas 10 mi). Kylian Mbappé (FRA) registró el sprint más rápido, a 37.6 km/h (unas 23 mph).

Pape Gueye (SEN) marcó el gol más rápido con un disparo a puerta a 131.9 km/h (unas 82 mph), mientras que Hans Vanaken (BEL) marcó el gol con el disparo más largo, desde 32.45 m (unos 106 pies). Pases y distribución

Hasta ahora, los equipos han completado 92.435 pases, con una media de 942 por partido. Argentina lidera la clasificación con 3.446 pases, de los cuales 3.146 fueron acertados. Hasta la fecha se han registrado un total de 3 282 centros acertados, con Canadá a la cabeza con 158.

Alineaciones

Hasta ahora, han participado en el torneo un total de 1.248 jugadoras de 48 países, de las cuales 1.029 han disputado al menos un partido. De estas jugadoras, 916 fueron suplentes, con una media de 4.77 sustituciones por partido.

Equipos de las delegaciones

Además de los jugadores, un total de 2.528 delegados de los equipos han participado en la Copa Mundial de la FIFA™.

Desplazamientos de los equipos

Se han realizado un total de 6.310 traslados de las selecciones, incluidos 2.321 desplazamientos escoltados en autobús de la selección y 2.201 en furgoneta de equipación. Además, se han llevado a cabo 270 traslados entre sedes (por aire y por carretera).

EXPERIENCIA DE LOS AFICIONADOS

Asistencia a los estadios

Un total de 6.259.584 personas asistieron a los partidos tras la conclusión de los octavos de final, lo que supuso una extraordinaria ocupación del 99.7 % de las localidades disponibles y una asistencia media de 65.204 espectadores por partido.

Las mayores afluencias de público del torneo se registraron en el Estadio de la Ciudad de México (80.824 aficionados) durante cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con una asistencia total de 404.120 espectadores.

La asistencia récord de 70.649 espectadores en Dallas hizo que la asistencia total de la Copa Mundial de la FIFA™ superara la barrera de los 50 millones (50.020.653).

FIFA Fan Festivals™

Hasta la fecha, más de 7.7 millones de aficionados se han dado cita en los FIFA Fan Festivals™ celebrados en los tres países anfitriones.

Servicios de hospitalidad en los estadios

Se han vendido y asignado un total de 607.350 paquetes de hospitalidad. El partido más popular hasta la fecha ha sido el Brasil-Marruecos, al que asistieron 15.300 invitados a través de los programas comerciales y de afiliados. Se espera que las zonas de hospitalidad de la final acojan a más de 16.000 invitados.

El 60 % de los invitados a las zonas VIP son aficionados habituales que buscan una experiencia de primera categoría, mientras que el 40 % son clientes B2B. Las tres naciones anfitrionas —Estados Unidos, México y Canadá, por este orden— representan el 82 % de los clientes. El Reino Unido, Brasil, Argentina, Catar, India, Colombia y China completan el top 10. Se han vendido paquetes VIP a invitados de 154 países.

Un total de 3.166 espacios de hospitalidad premium están siendo gestionados por 27.969 miembros del personal con acreditación para ofrecer a los invitados una variedad de entornos y experiencias exclusivas. Se han elaborado más de 700 menús únicos en los diferentes niveles de los productos de hospitalidad y en las sedes anfitrionas. Se han fabricado tantas pulseras de acceso a los espacios de hospitalidad que, si se colocaran una tras otra, cubrirían 2988 campos de fútbol. El volumen de bebidas alcohólicas y no alcohólicas servidas en todos los espacios de hospitalidad llenaría más de tres piscinas olímpicas.

Música y entretenimiento

El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue cobrando un fuerte impulso a nivel mundial, con más de 575 millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming digital, superando esta semana la barrera de los 500 millones y registrando un crecimiento del 19 % con respecto a la semana anterior.

La canción oficial del torneo, "Dai Dai", está arrasando en las listas mundiales: lleva desde el 3 de julio en el número uno de la lista diaria «Top 50 Global» de Spotify y esta semana ha encabezado tanto la lista de vídeos musicales de YouTube como la Billboard Global 200 (excluyendo Estados Unidos).

Por su parte, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ "DNA" sigue generando gran interés en todas las plataformas, y su videoclip ha superado los 10 millones de visualizaciones en tan solo cuatro días desde su lanzamiento.

Retransmisión

La histórica trayectoria de Canadá en el torneo llegó a su fin el sábado, con una excepcional audiencia media de 5.4 millones de espectadores entre plataformas lineales y de streaming, alcanzando una cuota de mercado del 82.6 % en los canales lineales de todo el país y batiendo récords como el partido canadiense más visto de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™ y la retransmisión más vista del país, sin contar las finales.

El enfrentamiento de octavos de final de México contra Inglaterra se convirtió en el partido de la Copa Mundial de la FIFA™ más visto del país en el siglo XXI, con una audiencia media de 36 millones entre Televisa (20.7 millones) y Azteca (15.3 millones), batiendo todos los récords de retransmisión y superando el récord anterior de 35.1 millones establecido contra Ecuador.

La victoria de Estados Unidos en la ronda de 32 contra Bosnia y Herzegovina se convirtió oficialmente en el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense hasta la fecha, atrayendo una audiencia combinada récord de 36.2 millones de espectadores entre FOX y Telemundo.

Centro Internacional de Radiodifusión (I. B. C.)

El IBC ocupa una superficie de 43.648 m² (469 823.16 ft²) y acoge a un máximo de 3.400 personas de la FIFA, HBS y más de 56 socios mediáticos que trabajan allí a diario. Hay seis salas de VAR operativas. Alimentación y bebidas

Durante el torneo se han vendido más de 5 millones de cervezas y 1.4 millones de botellas de agua. Solo en las zonas de "Stadium Fan Experience" se han vendido más de un millón de productos de catering, siendo los tres más demandados la cerveza, el agua y la pizza.

El humilde perrito caliente ha seguido ganando popularidad, con un aumento de las ventas de 300.000 durante la fase de grupos a 420.000 al término de los octavos de final. Si se colocaran uno tras otro todos los perritos calientes consumidos, se extenderían aproximadamente 63 km, lo que equivale a la longitud de más de 700 campos de fútbol.

Como la hora de la merienda coincidía con la de los partidos, los aficionados compraron más de 55.000 bolsas de patatas fritas, dulces y otros aperitivos durante los octavos de final. Los menús reflejaban el carácter global del torneo, y los aficionados elegían desde perritos calientes y pizza hasta tacos, patatas fritas con cangrejo, choripán, birria y shawarma.

Artículos promocionales

Los aficionados también han estado comprando nuevos artículos para animar a sus equipos: se han vendido más de 103.000 bufandas, lo que las convierte en el artículo promocional más vendido del torneo. Las selecciones nacionales con mayores ventas son Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania y Portugal. Las ciudades sede con mayores ventas de artículos promocionales son Atlanta, Dallas, Los Ángeles, Houston y Boston.

FIFA Fan IDs Hasta la fecha, se han distribuido más de 4.2 millones de tarjetas de hincha de la FIFA, de las cuales más del 37 % se han activado (es decir, personas que han acercado o escaneado la tarjeta). Esta cifra supera la media de alrededor del 20 % de los códigos QR de eventos o servicios de alto rendimiento.

Interacción en los medios digitales y redes sociales

Se registraron 30.000 millones de impresiones, 1.700 millones de interacciones y 14.500 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas preferidas, TikTok y YouTube, lo que elevó el número total de visualizaciones de vídeo a 20.000 millones. Todas estas métricas son significativamente superiores a las de la Copa Mundial de la FIFA 2022™ para un número equivalente de días del torneo. Las impresiones en redes sociales han aumentado un 130 %, la interacción un 160 % y los visualizaciones de vídeos un 485 %.

El vídeo de la celebración "Viking Row" es el más visto en TikTok, con 174 millones de visualizaciones, seguido del de Neymar felicitando a los jugadores noruegos (70 millones). La actuación de Shakira y Burna Boy con "Dai Dai" en el partido inaugural ha recibido 135 millones de visualizaciones en Instagram y 49 millones en YouTube. En YouTube, el primer gol de Cristiano Ronaldo en una fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA™ alcanzó los 75 millones de visualizaciones. La reacción al gol de Luis Romo en el partido entre México y la República de Corea, en el FIFA Fan Festival™ de Ciudad de México, sigue siendo el vídeo más visto en Facebook, con 82 millones de visualizaciones.

FIFA.com registró 187 millones de visitantes únicos durante el torneo (48 millones de los cuales procedían de los países anfitriones), lo que supone un crecimiento del 25 % en comparación con el mismo número de días de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. La aplicación del torneo de la FIFA y la aplicación oficial de la FIFA sumaron 50 millones de usuarios durante el torneo, con una media de 1.15 millones de visitantes diarios en la primera. Se ganaron un total de 54 millones de nuevos seguidores en todas las plataformas durante el torneo, incluidos 23 millones solo en TikTok. La FIFA es ahora la cuenta deportiva más seguida del mundo en esta plataforma, con 80 millones de seguidores, y se encuentra entre las 10 cuentas más seguidas en general.

Se registraron 10 millones de nuevas cuentas de FIFA ID durante el torneo (2.7 millones de ellas procedentes de los países anfitriones), lo que supone más del doble de la cifra registrada durante todo el torneo de 2022. Desde el lanzamiento del programa de premios de la FIFA, se han inscrito 3.1 millones de personas (1.1 millones de ellas durante el torneo), de las cuales el 70 % son usuarios activos.

"Inside FIFA" recibió 17 millones de visitantes durante la fase de grupos, 22.6 millones durante la ronda de 32 y 26.5 millones durante los octavos de final. Esto supone casi un 180 % más que durante la Copa Mundial de la FIFA 2022™. Más del 90 % de este aumento se atribuye a la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, que se ha publicado en directo por primera vez durante la Copa Mundial de la FIFA.

Casi el 60 % de los jugadores utiliza la herramienta de distribución de contenidos de la FIFA y 47 de las 48 federaciones miembros participantes han descargado recursos del Centro Digital.

En cuanto a la cobertura informativa mundial (en línea y en redes sociales), de 9/6 a 7/7 se publicaron 42 millones de noticias y publicaciones, que generaron 7000 millones de interacciones.

Videojuegos

Más de 130 millones de aficionados interesados en los videojuegos interactuaron con el catálogo de fútbol digital de la FIFA. Hasta la fecha, durante el torneo se han generado más de 100 millones de horas de juego y de interacción de los aficionados.

El juego "Copa Mundial de la FIFA™: Launch Edition" en Netflix Games tiene una valoración media de los jugadores de 4.2/5. FIFA Heroes se descargó más de un millón de veces en sus primeros cinco días y es también el juego número uno en la App Store del Reino Unido, España y Turquía. Hasta la fecha, 21.3 millones de personas han visitado FIFA Super Soccer en Roblox durante el torneo. Hay ocho experiencias digitales de fútbol disponibles en Epic Games, Roblox y Netflix Games durante el torneo.

La Copa Mundial de la FIFA™ PlayZone recibió 28 millones de visitantes durante el torneo, lo que ya supone más del doble del número de visitantes de toda la Copa Mundial de la FIFA 2022™ (+137 %). Desde su lanzamiento, ha habido 3.6 millones de jugadores activos (superando también la cifra de todo el torneo de 2022™), con 2.4 millones de jugadores activos en Fantasy y 1.2 millones de jugadores activos en el Bracket Challenge.

Trofeo LEGO

En los octavos de final también se presentó un trofeo gigante de la Copa Mundial de la FIFA™ de LEGO® en el Rockefeller Plaza de Nueva York. Construido con más de 1.360.000 piezas de LEGO®, es una de las creaciones de LEGO® más grandes jamás realizadas. Con una altura de 8.47 m (27 pies), un equipo de 59 expertos tardó 7.040 horas en darle vida.

OPERACIONES

Operaciones del torneo

La mayoría de los aficionados llegan al estadio dos horas antes del inicio del partido. En los estadios con doble perímetro, los aficionados pasan una media de 20 min en la zona de "Stadium Fan Experience". Más de 20.000 aficionados han comprado entradas para realizar visitas guiadas entre bastidores por el estadio.

Gestión de los campos

Se han entregado un total de 16 campos de fútbol en los estadios y 77 campos de entrenamiento. Todos los campos se cortan a diario y se marcan las líneas de dos a tres veces por semana. Se han utilizado un total de 130.000 m² de césped cultivado a medida para los campos de los estadios, y se han asegurado un total de 170.000 m² adicionales para apoyar las operaciones de las instalaciones de entrenamiento. Se estima que el número de personas que se encargan del mantenimiento de los campos es de 975 (sin contar los equipos de apoyo externos).

Se han distribuido entre estadios, centros de entrenamiento y recintos deportivos, como legado, equipos para el terreno de juego y de entrenamiento (porterías, redes, banderines de córner, conos, miniporterías, etc.) por un valor de 5 millones USD.

Operaciones relacionadas con los aficionados

Los canales de WhatsApp de las ciudades anfitrionas cuentan ahora con más de un millón de seguidores y han publicado más de 2.000 mensajes. Se han enviado un total de 7.2 millones de correos electrónicos de la campaña "Know Before You Go" a los aficionados que asistieron a los partidos, y se han registrado 2.75 millones de clics. Se han almacenado un total de 41 755 artículos prohibidos.

Tras los octavos de final, la audiodescripción (A. D. C.) contaba con 40.000 usuarios, y se han repartido 900 bolsas sensoriales. Se han puesto a disposición 450 sillas de ruedas para asistencia, de las cuales 126 fueron donadas por la FIFA. Hasta ahora, se ha accedido a 7.875 retransmisiones individuales en lengua de signos a través de los partidos. Se han instalado paneles hápticos en cuatro recintos y en 19 partidos.

Tecnología

Se han transmitido un total de 13 PB de datos a través de las redes del torneo y de retransmisión de la FIFA. Se han instalado más de 100.000 millas de fibra óptica —suficientes para dar cuatro vueltas al mundo—, junto con 4.000 dispositivos de red que dan soporte a las operaciones y a la conectividad de las sedes. Un total de 10.000 puntos finales de distribución de vídeo transmiten contenido en directo a todas las sedes, mientras que una red privada 5G que abarca los 16 estadios da servicio a las cámaras de los árbitros.

Además, se han desplegado 5.000 radios y se han aprobado y activado 2.600 solicitudes de espectro. En todo el ecosistema digital de la FIFA, se han enviado más de mil millones de correos electrónicos, se han gestionado 11.3 millones de documentos de SharePoint, se han intercambiado más de 13 millones de mensajes de Microsoft Teams, se han almacenado y compartido 19.5 millones de archivos de OneDrive y se han gestionado 57 TB de datos de Exchange Online.

Ciberseguridad

Se han bloqueado más de un billón de ciberataques durante el torneo, y se han identificado y neutralizado más de 11.000 dominios maliciosos. Se ha transmitido de forma segura un total de 9 PB de tráfico web a los aficionados y a las partes interesadas, mientras que se protegen activamente 1.015 sitios web y plataformas digitales. Además, se han analizado 304 TB de datos de seguridad para supervisar y mitigar las amenazas.

Voluntarios

Hasta la fecha, un total de 43.328 voluntarios de 162 países y territorios han colaborado en las operaciones del torneo, y siguen desempeñando un papel fundamental en el corazón de la Copa Mundial de la FIFA™.

Personal

La plantilla está compuesta por un total de 4.738 personas de 134 nacionalidades diferentes (45 de las 48 naciones participantes). El 40 % son mujeres y el 60 %, hombres. El 43 % trabaja en las sedes de competición, el 34 % en sedes no relacionadas con la competición, el 19 % en la sede central del torneo y el 4 % en el IBC de Dallas. El miembro más joven tiene 17 años y el de más edad, 79, con una edad media de 39 años.

Medios de comunicación