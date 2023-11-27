España logra un doblete mundial sin precedentes, mientras nuevos hitos marcan la histórica final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

España se convierte en la primera nación en ostentar simultáneamente los títulos mundiales masculinos y femeninos más importantes de la FIFA

Luis de la Fuente se convierte en el seleccionador de mayor edad en ganar la Copa Mundial de la FIFA™; Lionel Messi amplía su récord histórico de partidos mundialistas a 34

Unai Simón suma siete partidos sin encajar goles, el mayor número de un portero en una misma Copa Mundial de la FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su histórico desenlace cuando España derrotó a Argentina por 1-0 tras la prórroga en Nueva York-Nueva Jersey, alzándose con el trofeo más codiciado del fútbol mundial y bajando el telón de la edición más grande e inclusiva del torneo jamás celebrada.

La final supuso otro capítulo inolvidable en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, ya que el partido decisivo se decidió en la prórroga por quinta vez en las últimas seis ediciones. La victoria de España le valió su segundo título de la Copa Mundial de la FIFA™, tras su triunfo en 2010, y una vez más se logró con un 1-0 tras la prórroga.

El torneo concluyó tras 104 partidos en los que participaron 1.039 jugadores de 48 países, con 308 goles marcados, lo que supone una media de 2,96 por partido. A lo largo de seis semanas de competición, los aficionados fueron testigos de un extraordinario espectáculo deportivo, de récords de asistencia y de notables logros individuales y colectivos que reflejaron la envergadura global y la calidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026 será recordada no solo por su envergadura, sino también por la intensidad física del juego, un mayor equilibrio competitivo a nivel mundial y las excelentes actuaciones de algunas de las mayores estrellas del mundo a lo largo del torneo", afirmó el director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger.

"Con la coronación de España como campeona del mundo y la mayor celebración del fútbol ya concluida, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se cierra como una edición histórica que ha puesto de manifiesto el crecimiento global de este deporte y su capacidad perdurable para inspirar a miles de millones de niñas y niños de todos los continentes".

El triunfo de España se basó en una de las actuaciones defensivas más sólidas jamás vistas en una Copa del Mundo de la FIFA. La Roja solo encajó un gol en ocho partidos, el menor número jamás registrado por una selección ganadora de la Copa del Mundo, mientras que el portero Unai Simón mantuvo su portería a cero en siete ocasiones, el mayor número logrado por cualquier arquero en una sola edición del torneo.

Tras haber levantado anteriormente la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en 2023, España se convirtió en la primera nación en ostentar simultáneamente los títulos mundiales masculinos y femeninos más emblemáticos de la FIFA. Su total de 14 goles supuso su mejor marca de la historia en una Copa Mundial de la FIFA, mientras que la victoria amplió su racha invicta en el tiempo reglamentario a 38 partidos.

El seleccionador Luis de la Fuente también pasó a los anales de la historia al convertirse, con 65 años y 28 días, en el entrenador de mayor edad en ganar la Copa del Mundo de la FIFA, superando el récord anterior que ostentaba Vicente del Bosque.

La joven generación española siguió acaparando la atención mundial. Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos de 19 años, se convirtieron en el cuarto y quinto adolescente de la historia en disputar una final de la Copa del Mundo de la FIFA y se unieron a un grupo exclusivo cuyos miembros terminaron su participación en la final como campeones: Pelé, de 17 años, con Brasil en 1958; Giuseppe Bergomi, de 18 años, con Italia en 1982; y Kylian Mbappé, de 19 años, con Francia en 2018.

Con ocho partidos disputados cada uno durante el torneo, ambos jugadores españoles también establecieron un nuevo récord de más partidos de la Copa del Mundo de la FIFA jugados antes de cumplir los 20 años.

A pesar de la derrota, Argentina volvió a demostrar su excelencia perdurable en el mayor escenario del fútbol. Los campeones defensores llegaron a la final invictos en sus 13 partidos anteriores de la Copa Mundial de la FIFA y añadieron nuevos capítulos a un legado internacional ya de por sí notable.