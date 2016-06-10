El Bureau del Consejo de la FIFA levanta la suspensión a la Federación de Benín

El Bureau del Consejo de la FIFA ha levantado la suspensión impuesta a la Federación de Fútbol de Benín el 9 de mayo de 2016, con arreglo al artículo 16 de los Estatutos de la FIFA, por no haber celebrado elecciones dentro del plazo señalado debido a la sentencia de un tribunal local.
La decisión de la FIFA ha sido confirmada tras el congreso electoral reunido el 10 de junio de 2016.
Ante esta situación, la Confederación Africana de Fútbol ha accedido a aplazar al día 12 de junio el partido de clasificación continental que Benín y Guinea Ecuatorial iban a disputar el 5 de dicho mes.