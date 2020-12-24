El Bureau del Consejo de la FIFA aprueba decisiones relativas a Costa de Marfil y Pakistán

El Bureau del Consejo de la FIFA ha tomado este jueves las siguientes decisiones en relación con la gobernanza de dos federaciones miembro.

Designación de un comité de regularización para la Federación Marfileña de Fútbol (FIF)

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido nombrar un comité de regularización para la FIF, con arreglo al art. 8, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA. Esta decisión tiene su origen en la incapacidad de los órganos de gobierno del fútbol marfileño de organizar un proceso electoral para elegir al nuevo comité ejecutivo de conformidad con los requisitos estatutarios y regulatorios aplicables a todas las federaciones miembro de la FIFA. Después de varios meses trabajando con la FIF, la incapacidad se ha atribuido a carencias inherentes en las estructuras y procesos de gobierno de la federación, entre las que se incluyen contradicciones en los Estatutos y el Código Electoral de la FIFA que aún no han sido resueltas y que han tenido efectos considerables en el proceso electoral fallido que se llevó a cabo. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el mandato del ejecutivo ya había llegado a su fin.

El mandato del comité de regularización incluirá las siguientes funciones:

gestionar la actividad cotidiana de la FIF;

revisar, en parte, los estatutos y el código electoral de la FIF (en los casos necesarios para celebrar las elecciones) con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos estipulados por los Estatutos de la FIFA, así como su adopción por parte de la asamblea general de la FIF;

revisar los estatutos de ciertas entidades; y

por último, actuar como comisión electoral a fin de organizar y celebrar las elecciones de un nuevo Comité Ejecutivo de la FIF sobre la base de los nuevos estatutos y del código electoral de la FIF armonizados.

El comité de regularización estará compuesto por un número apropiado de miembros, que designarán conjuntamente la FIFA y la CAF. Todos ellos deberán superar un examen de idoneidad, que llevará a cabo la Comisión de Control de la FIFA, de conformidad con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA. El comité actuará como comisión electoral y, por tanto, ninguno de sus miembros podrá presentarse como candidato a los cargos convocados en las elecciones. Su mandato concluirá el 31 de diciembre de 2021.

Se amplía el mandato del comité de regularización de la Federación Pakistaní de Fútbol (PFF)

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido ampliar el mandato del comité de regularización de la PFF, que hubiera finalizado el próximo 31 de diciembre de 2020, hasta que todas las tareas se hayan completado, y como muy tarde, hasta el 30 de junio de 2021.

Esta decisión se ha tomado principalmente para permitir que el comité de regularización finalice todas las tareas incluidas en su mandato.