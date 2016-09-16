Edward Hanover, nuevo director de Cumplimiento de la FIFA

La FIFA ha anunciado este 16 de septiembre el nombramiento de Edward Hanover, que posee una larga experiencia como ejecutivo de cumplimiento, como el nuevo director de Cumplimiento de la organización.

Dicho cargo fue creado en el marco de un paquete de reformas integrales que el Congreso de la federación internacional aprobó en febrero, y con las que ha dejado patente su compromiso con los principios de buen gobierno, integridad y transparencia en todas sus áreas de actividad.

Fatma Samoura, secretaria general del órgano rector del fútbol mundial, será la superior directa de Hanover, quien además colaborará estrechamente con la División de Servicios Jurídicos e Integridad. El nuevo director de Cumplimiento asumirá sus funciones el próximo 1 de octubre.

Hanover se une a la FIFA tras ser el director de Cumplimiento en Mercados Emergentes de Takeda Pharmaceuticals International, situada en Singapur. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en corporaciones farmacéuticas internacionales de Estados Unidos, Europa y Asia, enfrentándose a operaciones empresariales complejas dentro de mercados muy exigentes.