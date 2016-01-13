Destituido Jérôme Valcke del cargo de secretario general de la FIFA

El Comité de Urgencia de la FIFA decidió el pasado 9 de enero destituir con efecto inmediato al secretario general de la FIFA. Por consiguiente, Jérôme Valcke dejó de ser el secretario general de la FIFA; además, su relación contractual con la FIFA quedó rescindida de forma prematura.

El pasado 7 de enero, el órgano de decisión de la Comisión de Ética de la FIFA abrió formalmente procedimiento contra Jérôme Valcke, apartado del cargo de secretario general el 17 de septiembre de 2015 de forma provisional. En cualquier caso, sigue en vigor la suspensión provisional que se le impuso el 8 de octubre de 2015, prorrogada el 6 de enero del corriente.