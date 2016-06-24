Designación de un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido el viernes 24 de junio de 2016 nombrar un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con arreglo al art. 8, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA. Este comité se encargará de administrar la actividad diaria de la AFA, revisar sus estatutos para adaptarlos a la última versión de los Estatutos Modelo de la FIFA y organizar elecciones, para lo cual tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2017.
La decisión de designar a este comité se ha tomado después de que una delegación conjunta de la FIFA y la CONMEBOL visitase Argentina a principios de este mes.
El órgano provisional estará formado por entre cinco y siete miembros, a quienes seleccionará una delegación conjunta que la FIFA y la CONMEBOL enviarán próximamente; el comité de regularización actuará como comisión electoral y ninguno de sus miembros podrá optar a los cargos convocados en los comicios.