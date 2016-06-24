Designación de un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino

El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido el viernes 24 de junio de 2016 nombrar un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con arreglo al art. 8, apdo. 2 de los Estatutos de la FIFA. Este comité se encargará de administrar la actividad diaria de la AFA, revisar sus estatutos para adaptarlos a la última versión de los Estatutos Modelo de la FIFA y organizar elecciones, para lo cual tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2017.