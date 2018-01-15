Declaración de la FIFA sobre el fallo del TAD relativo al colegiado Joseph Odartei Lamptey

La FIFA ha tenido conocimiento del laudo arbitral motivado que emitió el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), el cual confirma la inhabilitación de por vida impuesta por las comisiones Disciplinaria y de Apelación de la FIFA al árbitro ghanés Joseph Odartei Lamptey.

Los órganos judiciales de la FIFA han inhabilitado de por vida al Sr. Lamptey por infringir el art. 69, apdo. 1 del Código Disciplinario de la FIFA (Influir ilícitamente en el resultado de un partido) durante un encuentro clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ entre Sudáfrica y Senegal disputado el 12 de noviembre de 2016.

En su sentencia, el TAD llegó a la conclusión de que el Sr. Lamptey había adoptado intencionadamente dos decisiones erróneas con el único propósito de permitir que se anotara un número determinado de goles que repercutiría en resultados favorables para las apuestas correspondientes. Asimismo el TAD concluyó que existía un vínculo evidente entre estas decisiones erróneas intencionadas y una desviación del patrón de apuestas esperado. En consecuencia, declaró culpable al Sr. Lamptey de haber influido ilícitamente en el resultado del encuentro.

El fallo del TAD pone de relieve el compromiso de la FIFA de proteger la integridad del fútbol, así como su política de no tolerar en absoluto el amaño de partidos, a la vez que demuestra la eficacia del acuerdo actual con Sportradar, empresa que recurre al sistema de detección de fraudes y que desempeñó un papel importante en este caso.

