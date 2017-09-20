Declaración de la FIFA acerca de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

Ante los últimos acontecimientos que han tenido lugar en el seno del fútbol guatemalteco, la FIFA quisiera señalar lo siguiente:

La FIFA agradece profundamente a los integrantes de la Comisión de Normalización de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) presidida por la Sra. Torrebiarte por el sacrificio y esfuerzo que realizaron para cumplir con el mandato encomendado por la FIFA en aras del desarrollo y beneficio del fútbol.

La suspensión de la FEDEFUT no se podrá levantar hasta que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) apruebe los estatutos de la FEDEFUT que fueron aprobados el pasado 25 de julio de 2017 unánimemente por la Asamblea General de la FEDEFUT, los cuales están alineados con los requisitos y estatutos de la FIFA y de la CONCACAF.

Una vez que los estatutos de la FEDEFUT que fueron aprobados el pasado 25 de julio de 2017 sean aprobados en su totalidad por la CDAG y existan condiciones para organizar elecciones basadas en los mencionados estatutos, se llevará a cabo una misión FIFA/CONCACAF para evaluar la situación en Guatemala y analizar los pasos a seguir. Mientras esto no ocurra, la FIFA y la CONCACAF no reconocerán ninguna autoridad que represente a la FEDEFUT, independientemente de la manera en la que hayan sido elegidas o designadas.

“Confiamos en que los estatutos que aprobó la Asamblea General de la FEDEFUT el pasado 25 de julio de 2017 entren en vigor íntegramente lo antes posible para normalizar la situación del fútbol en Guatemala. Hasta que eso no ocurra y no existan condiciones para organizar elecciones a la FEDEFUT en base a dichos estatutos, la suspensión a la FEDEFUT no se podrá levantar“ señaló el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.