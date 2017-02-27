Decisión del TAS en el caso de Gordon Derrick

La FIFA acoge con beneplácito el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de 3 de febrero de 2017, en el que se desestima el recurso presentado por Gordon Derrick, secretario general de la Federación de Fútbol de Antigua y Barbuda y presidente de la Unión Caribeña de Fútbol. Mediante dicho recurso, Derrick apeló una decisión de la Comisión de Auditoría y Conformidad de la FIFA de 12 de abril de 2016 que desestimó su candidatura para ocupar cualquier cargo en el Consejo de la FIFA (vicepresidente o miembro) en las elecciones celebradas en mayo del pasado año.