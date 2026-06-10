Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE colaboran en DNA, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE unen talentospara crear DNA , un tema que combina elementos de la música clásica, contemporánea y electrónica para definir el programa musical de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbol es mucho más que 90 minutos, y DNA celebra ese espíritu al capturar la identidad, la unión y el sentido de pertenencia que definen al Mundial

Andrea Bocelli e EJAE interpretarán DNA por primera vez en vivo en la ceremonia de inauguración de la Ciudad de México

Hoy se presenta DNA, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el que colaboran el legendario cantante Andrea Bocelli; el DJ y productor David Guetta; la superestrella ganadora de tres premios Grammy Megan Thee Stallion; y la cantante y compositora EJAE —ganadora de un Óscar, un Grammy y un Globo de Oro— para firmar un momento musical que definirá esta edición de la competencia.La canción ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

A pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, DNA reúne a artistas de talla internacional que aportarán su talento para impulsar la emoción y dar vida al momento ceremonial del torneo. El tema refleja el espíritu de la primera Copa Mundial de la FIFA™ que se celebrará en 16 ciudades de tres países sede y en la que participarán 48 selecciones.

El himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcará el instante en el que todo se detendrá, los aficionados se unirán y el fútbol se celebrará en su máxima expresión: un símbolo de pasión que trasciende el deporte.

Andrea Bocelli e EJAE interpretarán DNA por primera vez en la ceremonia de inauguración que tendrá lugar en Ciudad de México el jueves 11 de junio. El evento marcará el comienzo de una competencia que unirá a Canadá, Estados Unidos y México, tres países que comparten su pasión por el fútbol y que unen a millones de aficionados de todo el mundo.

En ocasión del lanzamiento, Andrea Bocelli expresó: "El título de DNA lo dice todo. El fútbol ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria y siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Que me hayan confiado interpretar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y me hayan invitado a participar en la ceremonia de inauguración es un honor que celebro con profundo entusiasmo. Volver a la Ciudad de México, una ciudad que me ha recibido con una calidez excepcional, me llena de gratitud. Interpretar el himno oficial con EJAE y David Guetta es una experiencia que guardaré con verdadero cariño. A la FIFA, a los organizadores y a todos los aficionados que se reunirán en todos los rincones del mundo: este himno es para ustedes".

EJAE, por su parte, agregó: "Participar en el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA significa muchísimo para mí. Es aún más especial porque pude escribir la letra en coreano y representar a Corea del Sur en un escenario como este es un enorme honor. Uno de mis recuerdos más preciados de la infancia es haber estado en Seúl durante la Copa Mundial de 2002 y ver cómo toda la ciudad se unía a través del fútbol. Jamás olvidaré la emoción de ver a desconocidos abrazarse y celebrar juntos. Ese espíritu de unión define lo que el Mundial representa y estoy muy agradecida de poder vivirlo de nuevo este año".

Tal como sugiere su título, el himno refleja los valores que conforman el ADN del fútbol —la resiliencia, la unión, la ambición y el sentido de pertenencia— presentes en cada jugador y cada aficionado. La letra, a su vez, evoca los lazos emocionales y culturales que han unido canchas, calles y países durante generaciones: "It’s more than just a game, it’s our DNA" ([el fútbol] es mucho más que un deporte, forma parte de nuestro ADN).

Gracias a la colaboración de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion e EJAE, el tema fusiona grandeza, sonidos contemporáneos y voces de todo el mundo para resonar a escala global. Bocelli aporta una elegancia atemporal que encarna la tradición y el legado del fútbol; Guetta introduce una dimensión moderna y universal; e EJAE aporta una voz forjada por la experiencia global de la afición. Esta combinación transmite elegancia y modernidad, y sirve como un puente entre la historia del fútbol y su futuro.

Al ser el himno oficial y parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, DNA ocupa un lugar esencial en el proyecto musical de la FIFA y refleja tanto el alcance global como la emoción colectiva que despierta el torneo. El Mundial seguirá uniendo a los aficionados de todos los continentes en torno a la edición más grande e inclusiva de la historia.