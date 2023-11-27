La Copa Mundial de la FIFA™ bate récords de audiencia

Más de 54 millones de espectadores sintonizaron en Canadá, Estados Unidos y México los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de los tres países anfitriones, lo que pone de manifiesto la incomparable capacidad del torneo para unir el mundo y cautivar al público en Norteamérica

El partido inaugural de Estados Unidos frente a Paraguay se convirtió en el encuentro más visto en la historia del país, con una audiencia combinada de 27.5 millones de espectadores

Se batieron múltiples récords nacionales e internacionales en las retransmisiones televisivas tanto en inglés como en español, lo que subraya el alcance y la fuerza sin precedentes de la primera Copa Mundial de la FIFA™ organizada en tres países

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzó de forma extraordinaria tanto dentro como fuera del terreno de juego, dado que los partidos inaugurales de los tres países anfitriones batieron récords de audiencia en Norteamérica.

Mientras que más de un millón de aficionados ya saben qué se siente vivir el Mundial en los estadios, el número de televidentes en los países anfitriones también ha alcanzado cifras sin precedentes. Más de 54 millones de espectadores sintonizaron los partidos inaugurales de Canadá, Estados Unidos y México, cifra que pone de manifiesto la extraordinaria capacidad del torneo para unir y cautivar al público en Norteamérica.

En referencia a las cifras de récord, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró: "Estamos ante un momento verdaderamente histórico. El partido inaugural de Estados Unidos ante Paraguay se convirtió en el encuentro del Mundial más visto jamás emitido en el país, mientras que más de 54 millones de personas en Canadá, Estados Unidos y México siguieron los estrenos de sus respectivas selecciones, un hito que ha batido récords y demostrado cómo el fútbol sigue uniendo el mundo".

El presidente de la FIFA añadió: "Estas cifras hablan por sí solas sobre la importancia que este torneo tiene para estos países, para el continente y para el mundo. Pero esto no se reduce a números; se trata de millones de personas que, desde todos los rincones del planeta, se unen gracias al fútbol. La atmósfera, la energía y la pasión que se sienten en los países anfitriones son excepcionales. Los aficionados que llenan los estadios, quienes siguen los partidos desde casa y quienes celebran en las calles forman parte de una experiencia única

Estados Unidos registró su audiencia televisiva más destacada de la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. La victoria del anfitrión ante Paraguay atrajo a una audiencia combinada de 27.5 millones de telespectadores en FOX y Telemundo, que además se convirtió en el encuentro mundialista más visto de la historia en Estados Unidos.

FOX registró la retransmisión de un duelo de la selección masculina de Estados Unidos más visto en inglés de la historia en el país, y se convirtió en el partido más reproducido en inglés en toda la historia de la competición.

Telemundo, por su parte, emitió el encuentro de la selección masculina estadounidense más visto en un canal de habla hispana, el mismo que marcó récord como el partido mundialista de la fase de grupos más visto en español en el que no jugara México.

La victoria de México ante Sudáfrica también batió récords con una audiencia media de 23.4 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido mundialista más visto en el país en el siglo XXI. El enfrentamiento alcanzó una excepcional cuota de pantalla del 72.1 %, esto es, casi tres de cada cuatro espectadores en México estaban viendo el debut de la selección mexicana en el certamen. El duelo también registró una audiencia media de unos 20 millones de telespectadores en Estados Unidos. Igualmente, Telemundo retransmitió el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA™ en español con mayor audiencia en la historia de la televisión estadounidense.

El primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina también puso de relieve el creciente entusiasmo en torno al certamen en el país canadiense. El encuentro congregó a una audiencia media de 3.1 millones de espectadores de las emisoras anglófonas y francófonas, convirtiéndolo en el tercero más visto de la selección masculina de Canadá en la Copa Mundial de la FIFA™ en el siglo XXI.