La Copa Mundial de la FIFA 2026™ en cifras: una mirada a la operación sin precedentes detrás del mayor evento deportivo de la historia

La organización del torneo, que ha batido todos los récords, contó con 645 sedes oficiales repartidas por toda Norteamérica, con casi 300.000 personas acreditadas que contribuyeron a garantizar un funcionamiento de primer nivel para los 1 248 jugadores, así como una asistencia acumulada a los estadios de más de 6,8 millones de personas

Más de 43.000 voluntarios, 73.700 miembros acreditados del personal de seguridad y 2.500 empleados de la FIFA contribuyeron a la celebración de 104 partidos a lo largo de 39 días

Desde los casi 675.000 perritos calientes vendidos en los partidos hasta los 11.337 desplazamientos de las selecciones y los 300.000 metros cuadrados de rollos de césped cultivado a medida para los estadios y las instalaciones de entrenamiento, el torneo exigió un esfuerzo logístico, operativo y humano sin precedentes

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ emocionó al mundo con fútbol inolvidable, récords de asistencia y momentos históricos sobre el terreno de juego. Sin embargo, detrás de cada gol, cada celebración y cada experiencia se escondía una operación sin precedentes en el mundo del deporte.

A lo largo de 39 días, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se desarrolló en tres países, 16 ciudades anfitrionas, 48 bases operativas de las selecciones y 645 emplazamientos oficiales. Casi 300.000 personas acreditadas prestaron apoyo a las operaciones del torneo, mientras 1.248 jugadores competían ante una asistencia acumulada en los estadios de más de 6,8 millones de aficionados. Lo que los aficionados vivieron como una celebración del fútbol sin contratiempos se sustentó en una de las movilizaciones logísticas y operativas más amplias jamás organizadas.

Desde el desplazamiento de los equipos y el equipamiento por todo un continente hasta la preparación de campos de fútbol de primer nivel, pasando por la gestión de los aficionados, la seguridad, las acreditaciones, el transporte, los servicios de prensa y de retransmisión, prácticamente todos los aspectos del torneo se llevaron a cabo a una escala nunca antes vista en una Copa Mundial de la FIFA™.

Entre bastidores, más de 43.000 voluntarios, 73.700 miembros del personal de seguridad acreditados y una plantilla de la FIFA compuesta por representantes de 104 nacionalidades contribuyeron a que los 104 partidos se disputaran con seguridad y éxito. Solo las operaciones de seguridad supusieron más de un millón de turnos, mientras que los sistemas de acreditación procesaron más de cinco millones de escaneos en todas las sedes del torneo.

La huella tecnológica y mediática del evento fue igualmente sin precedentes. El Centro Internacional de Radio y Televisión de Dallas funcionó como una auténtica ciudad mediática, acogiendo a miles de profesionales y dando soporte a la cobertura de todos los partidos. A lo largo del torneo, los equipos de producción desplegaron 5.000 cámaras, produjeron más de 24.000 contenidos y captaron la acción para las audiencias de todo el mundo.

A lo largo de los 39 días que duró la competición, se vendieron cerca de 675.000 perritos calientes en el interior de los estadios —suficientes para cubrir aproximadamente 135 kilómetros si se colocaran uno tras otro, lo que equivale a alinear más de 1 350 campos de fútbol en una sola fila—. Los aficionados también consumieron más de 4,6 millones de refrescos y aguas embotelladas, así como más de 5,5 millones de cervezas durante el torneo.

La magnitud de la participación de los aficionados se extendió mucho más allá de las puertas de los estadios. Los FIFA Fan Festivals™ recibieron a más de nueve millones de visitantes en toda Norteamérica, mientras que el programa de comunicación "Know Before You Go" de la FIFA distribuyó más de 2.300 mensajes de WhatsApp y 7,7 millones de correos electrónicos para ayudar a los aficionados durante el torneo.