Crece la expectación con el inicio de la cuenta atrás de 100 días para la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

Faltan poco más de tres meses para que empiece la Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™

En la edición de 2021 se asignaron más de 600.000 entradas y se registró una audiencia mundial de 272 millones de telespectadores

"La hospitalidad y las instalaciones que ofrece este país son excepcionales», asegura Gianni Infantino, presidente de la FIFA

La esperada Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ comenzará dentro de 100 días. Del 1 al 18 de diciembre, las mejores selecciones nacionales de la región se darán cita en la competición de fútbol más importante y prestigiosa del mundo árabe, que Catar albergará por segunda vez. En 2021, el país fue anfitrión de la edición inaugural, la primera que se celebró bajo los auspicios de la FIFA.

El acontecimiento fue un éxito rotundo: se asignaron más de 600.000 entradas y más de 272 millones de telespectadores de todo el mundo disfrutaron de apasionantes partidos.

El torneo, que se disputó en los preliminares de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, suscitó gran interés y generó expectación y emoción entre los aficionados de la región y del resto del mundo.

"La Copa Mundial de la FIFA 2022 fue un éxito increíble, la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia, y se celebró doce meses después de otro acontecimiento histórico en Catar: la primera Copa Árabe de la FIFA —afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, antes del sorteo del torneo en mayo—. Estoy convencido de que Catar volverá a estar a la altura y organizará de manera fabulosa las competiciones de la FIFA.

La hospitalidad y las instalaciones que ofrece este país son excepcionales, y todas las selecciones podrán prepararse en óptimas condiciones", añadió Gianni Infantino.

Un total de 23 equipos, doce procedentes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), incluido el anfitrión, Catar, y once de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), competirán por conquistar el codiciado trofeo.

Nueve de las selecciones que ocupan los puestos más altos en la clasificación de la FIFA han obtenido el pase directo, y las otras catorce pugnarán por hacerse con las siete plazas restantes en una ronda de clasificatorios que se disputarán en Catar el 25 y el 26 de noviembre.

En opinión de Baghdad Bounedjah, el emblemático delantero de Argelia, la importancia de la Copa Árabe de la FIFA™ sobrepasa los límites del fútbol.

El jugador de 33 años, que formó parte del equipo campeón que hizo historia en la primera edición de la Copa Árabe de la FIFA™ en 2021, declaró lo siguiente al Comité Organizador Local (COL): "La competición es muy importante para presentar al mundo las culturas árabe e islámica. Es una celebración de nuestra identidad y una oportunidad de mostrar ante el mundo entero nuestra pasión por el fútbol".

Las 16 selecciones clasificadas para el torneo se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos primeros de cada grupo accederán a la fase de eliminación directa. La final se disputará en el majestuoso Estadio de Lusail el 18 de diciembre, día nacional de Catar.

La Copa Árabe de la FIFA Catar 2025™ se jugará en seis estadios que ya acogieron partidos durante la histórica Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™. Todos están perfectamente conectados por la red de transporte público y brindarán una experiencia sin barreras a los aficionados con discapacidad.

Hace cuatro años, Argelia conquistó el título tras imponerse por 2-0 a Túnez ante 60.456 espectadores en el famoso Estadio Al Bait.

"Ganar la Copa Árabe fue un logro fantástico para el equipo, sobre todo porque lo hicimos en estadios del Mundial de Catar. Estoy muy agradecido por haber formado parte del equipo que levantó el trofeo. La celebración posterior con los compañeros y la afición fue increíble", añadió Bounedjah, que juega en el Al-Shamal catarí y, por tanto, se sentirá como en casa durante el torneo.