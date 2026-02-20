Se propone un programa integral de recuperación para Gaza (Palestina) que combina infraestructuras, educación y desarrollo de calidad

Se prevé construir 50 minicampos de FIFA Arena, instalaciones, una academia de la FIFA y un estadio nacional de 20.000 localidades

Esta iniciativa está concebida para generar puestos de trabajo, fortalecer la cohesión social y ayudar en la revitalización económica a largo plazo

La FIFA y el Consejo de Paz han firmado un histórico acuerdo de colaboración estratégica, concebido para recabar activamente inversiones de dirigentes e instituciones internacionales y potenciar la capacidad del fútbol, con el fin de ayudar en la recuperación, la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las regiones afectadas por conflictos.

El acuerdo, firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Yakir Gabay, miembro del Consejo Ejecutivo de Paz de Gaza, Nickolay Mladenov, de la Oficina del Alto Representante para Gaza y Ali Shaath, del Comité Nacional para la Administración de Gaza, establece un marco a largo plazo para construir un ecosistema futbolístico completo, que proporcione a Gaza (Palestina) infraestructuras de primera categorías, programas comunitarios estructurados y oportunidades económicas sostenibles.

El Consejo de Paz, entidad que el presidente Trump presentó en el Foro Económico Mundial en enero de 2026, reúne instituciones y dirigentes internacionales comprometidos con el fomento de la reconstrucción y la estabilidad en regiones que se hallan en situación precaria. Centrado en un principio en Gaza, coordina la ayuda humanitaria, las labores de reconstrucción y la estabilización a largo plazo.

La FIFA y el Consejo de Paz anuncian una alianza estratégica para impulsar la recuperación y la paz a través del fútbol 01:26

"Hoy, la FIFA y el Consejo de Paz han firmado un histórico acuerdo de colaboración estratégica que fomentará inversiones en el fútbol, con el objetivo de contribuir al proceso de recuperación en zonas afectadas por conflictos", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras el actocelebrado en el Instituto Donald J. Trump para la Paz de Estados Unidos.

"La FIFA quiere que tantas personas como sea posible en todo el mundo se impliquen en nuestro deporte y se beneficien de las oportunidades que brinda. El fútbol une a las personas y contribuye a que el planeta sea más próspero, educado, igualitario y pacífico. La FIFA, con el apoyo del Consejo de Paz, impulsará esta iniciativa concebida para generar resultados tangibles en cada fase del proceso", agregó Infantino.

La primera fase de esta colaboración consistirá en un programa de recuperación integral para Gaza, que combina la reconstrucción física con la activación social y económica. El plan de infraestructuras incluye 50 minicampos de FIFA Arena ubicados en las proximidades de centros educativos y zonas residenciales, cinco campos de tamaño reglamentario en varios distritos, una moderna academia de la FIFA y un nuevo estadio nacional de 20.000 localidades.

Además de construir infraestructuras, el programa da prioridad a la creación de puestos de trabajo, la capacitación laboral, la participación de los jóvenes, las ligas organizadas para niñas y niños, la interacción con el entorno social y el estímulo de la actividad comercial local. El marco de implementación consta de cuatro fases:

Fase I: activación del entorno social (3-6 meses)

Instalación de 50 minicampos de FIFA Arena para crear espacios de juego seguros y accesibles. Esta etapa inicial incluye el Programa Football for Schools de la FIFA, la distribución de equipamiento y las actividades estructuradas de fútbol base.

Fase II: infraestructura profesional (12 meses)

Construcción de cinco campos de tamaño reglamentario, lo que propiciará la fundación de clubes locales organizados y el fortalecimiento de las estructuras del fútbol.

Fase III: academia de la FIFA (18-36 meses)

Construcción de un centro de excelencia que integre el deporte de élite y la educación, con alojamiento. La academia ayudará en la detección del talento, en las estructuras profesiones y en las oportunidades de empleo cualificado.

Fase IV: estadio nacional (18-36 meses)

Construcción de un estadio nacional de 20.000 localidades, en el que se puedan celebrar competiciones deportivas y actividades culturales, y sirva para reforzar la identidad nacional, generar ingresos comerciales y afianzar la cohesión social a largo plazo.

La puesta en marcha se llevará a cabo en función de las condiciones de seguridad, que se supervisarán de manera continua. Una vez que las circunstancias lo permitan, empezará la activación de la primera fase, que se sostendrá en la participación estructurada de los grupos de interés y en la presentación de informe de progresos. Un elemento fundamental de esta fase es la iniciativa FIFA Arena, en el marco del compromiso de la FIFA de instalar al menos 1000 minicampos en todo el mundo de aquí a 2030. Esta iniciativa, que ya está en marcha en varios países, proporciona recintos duraderos, equipados y listos para la práctica del fútbol en aquellos lugares donde el acceso al deporte está restringido. En noviembre de 2025, el proyecto contaba con la participación de 59 federaciones miembro de la FIFA.