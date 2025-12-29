La FIFA y el Consejo de Deportes de Dubái colaborarán en la organización de unos nuevos premios anuales del fútbol

Las dos entidades firmaron un memorando de acuerdo durante la Cumbre Mundial del Deporte celebrada en Dubái

La ceremonia anual repartirá los únicos premios mundiales oficiales en reconocimiento a la excelencia dentro y fuera de los terrenos de juego

La primera gala se celebrará en 2026

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, y su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, anunciaron la creación de una nueva gala de premios del fútbol mundial que tendrá lugar en Dubái. El acto contó con la asistencia de su alteza real el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái.

A partir de 2026, será la única ceremonia anual de entrega de premios oficial de la FIFA y reunirá a las figuras más destacadas del deporte rey para rendir homenaje a los mejores jugadores, equipos y logros de la temporada anterior de fútbol masculino y femenino.

El anuncio se hizo público durante la Cumbre Mundial del Deporte que se está celebrando en Dubái con la firma de un memorando de acuerdo entre la FIFA y el Consejo de Deportes de Dubái que confirma la nueva colaboración.

"Estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel—explicaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Estos premios del fútbol mundial serán mucho más que una ceremonia: se trata de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera de los terrenos de juego".

Por su parte, su alteza real el jeque Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Consejo de Deportes de Dubái, declaró lo siguiente: "El Consejo de Deportes de Dubái tiene una sólida alianza con la FIFA que ha resultado en numerosas iniciativas anunciadas por Gianni Infantino desde Dubái en los últimos tiempos, todas ellas de gran repercusión para el fútbol mundial.

Nos complace anunciar este nuevo acuerdo, que pone de manifiesto nuestra colaboración permanente y refleja el notable papel que desempeña Dubái en el fútbol mundial. También destaca el rol de Dubái en el desarrollo del fútbol en todo el planeta y en el futuro del deporte más importante y popular del mundo, gracias a la puesta en marcha de iniciativas innovadoras, la organización de homenajes a las figuras más destacadas del fútbol y a la celebración de grandes competiciones", añadió.

"Dubái tiene el firme compromiso de apoyar el desarrollo del deporte mundial en general, y del fútbol en particular; además, cuenta con todo lo necesario para desempeñar esta labor con éxito, lo que garantiza una notable repercusión de los Emiratos en el deporte internacional".