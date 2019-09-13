Confirmada la composición del comité de regularización de la Federación Pakistaní de Fútbol

Tras la decisión adoptada por el Bureau del Consejo de la FIFA de nombrar un comité de regularización para la Federación Pakistaní de Fútbol (PFF) y concluidas las consultas y entrevistas realizadas por la FIFA y la AFC, se ha confirmado la siguiente composición del comité:

Sr. Humza Khan (presidente);

Sr. Sikander Khattak (miembro);

Sr. Munir Ahmed Khan Sadhana (miembro);

Sr. Syed Hasan Najib Shah (miembro);

Cnel. Mujahidullah Tareen (miembro).

Tal como se ha comunicado, el mandato del comité de regularización incluirá las siguientes tareas:

gestionar la actividad cotidiana de la PFF;

garantizar la inscripción y el examen de los clubes de Pakistán;

redactar y ratificar, con ayuda de la FIFA y de la AFC, un código electoral para la PFF;

organizar y llevar a cabo elecciones en los distritos y posteriormente en las provincias; y

organizar y llevar a cabo elecciones para elegir el nuevo comité ejecutivo de la PFF.

Posteriormente, se asignará al nuevo comité ejecutivo de la PFF la tarea de revisar los estatutos de la PFF, en el plazo de un año a partir de su elección y en colaboración con la FIFA y la AFC, a fin de que cumplan los requisitos de la FIFA y de la AFC.

Los integrantes del comité de regularización de la PFF asumirán sus funciones con efecto inmediato y, siguiendo el procedimiento estándar, deberán superar un examen de idoneidad que llevará a cabo la Comisión de Control de la FIFA conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

Su confirmación estará sujeta al resultado del examen de idoneidad. Asimismo, la administración de la FIFA, tras consultar a la AFC, se reserva el derecho a revocar el mandato de cualquier miembro del comité de regularización o a nombrar más miembros en cualquier momento.

El comité de regularización de la PFF actuará como comisión electoral y sus decisiones serán firmes y vinculantes. Como tal, ninguno de sus miembros podrá presentase bajo ningún concepto como candidato a los cargos convocados en los comicios, incluso si llegase a ser relevado o destituido de su cargo en el comité de regularización de la PFF.

El mandato del comité de regularización llegará a su fin cuando este haya desempeñado con éxito las tareas anteriormente enumeradas, y en ningún caso se prolongará más de nueve meses después de que sus miembros hayan sido nombrados oficialmente por la FIFA, es decir, terminará a más tardar el 15 de junio de 2020.