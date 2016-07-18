Confirmada la composición del comité de regularización de la Asociación del Fútbol Argentino

Tras la decisión del bureau del Consejo de la FIFA del 24 de junio de 2016 de nombrar un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una misión conjunta de la FIFA y la CONMEBOL visitó Argentina para seleccionar a los miembros de dicho comité.
Tras este proceso, hoy se ha confirmado la siguiente composición del comité:
· D. Armando Pérez (presidente)
· D. Javier Medin (vicepresidente)
· D.ª Carolina Cristinziano
· D. Pablo Toviggino
El comité de regularización podrá proponer aumentar el número de miembros hasta un máximo de 3 personas. En tal caso, la FIFA y la CONMEBOL procederán a la selección de dichas personas.
Este comité se encargará de administrar la actividad diaria de la AFA, revisar sus estatutos para adaptarlos a la última versión de los Estatutos Modelo de la FIFA y organizar elecciones, para lo cual tendrá como fecha límite el 30 de junio de 2017. Dicho comité actuará como comisión electoral y, por tanto, ninguno de sus miembros será candidato a ninguno de los cargos convocados en los comicios.