Confirmada la composición del comité de regularización de la Asociación del Fútbol Argentino

Tras la decisión del bureau del Consejo de la FIFA del 24 de junio de 2016 de nombrar un comité de regularización para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una misión conjunta de la FIFA y la CONMEBOL visitó Argentina para seleccionar a los miembros de dicho comité.

Tras este proceso, hoy se ha confirmado la siguiente composición del comité:

· D. Armando Pérez (presidente)

· D. Javier Medin (vicepresidente)

· D.ª Carolina Cristinziano

· D. Pablo Toviggino

El comité de regularización podrá proponer aumentar el número de miembros hasta un máximo de 3 personas. En tal caso, la FIFA y la CONMEBOL procederán a la selección de dichas personas.